Arnold Schwarzenegger fará sua estreia na TV em série de espionagem

Arnold Schwarzenegger, famoso por diversos filmes icônicos como O Exterminador do Futuro e Um Tira no Jardim de Infância, vai protagonizar uma nova série original da Skydance Television. O ator também vai atuar como produtor executivo.

A produção, criada por Nick Santora, foi descrita como uma aventura que envolve espionagem global. Nela, Schwarzenegger interpreta um pai que junto de sua filha precisará lidar com alguns problemas importantes. Segundo o site Deadline, há informações de que o elenco já está sendo escalado.

Schwarzenegger em O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio (Reprodução)Fonte: Paramount Pictures

David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost da Skydance também estão envolvidos no projeto que ainda tem a supervisão de Carolyn Harris. Essa seria a primeira grande produção televisiva em que Schwarzenegger se envolveria. Além de sua vasta carreira cinematográfica, vale lembrar que o ator foi governador da Califórnia durante alguns anos.

Schwarzenegger também está no elenco do novo filme de David Sandberg, interpretando o presidente. Kung Fury 2 tem previsão de lançamento ainda em 2020; porém, com a pandemia, há muita incerteza com relação ao filme, que conta com Eleni Young, Alexandra Shipp e Michael Fassbender nos papéis principais.

Entre os outros projetos de Schwarzenegger, há uma sequência de Irmãos Gêmeos programada para começar. A produção deverá contar com a participação de Danny DeVito e Eddie Murphy.

Dessa forma, podemos aguardar novidades relacionadas a essa série, que deve ser lançada em breve!