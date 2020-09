Arrependido de ter baixado o iOS 14? Aprenda a voltar ao iOS 13

Se você é um dos que baixou a versão beta do novo iOS 14 da Apple e se arrependeu, dá para voltar ao iOS 13 (mas somente se você fez uma cópia de segurança do seu dispositivo antes de atualizar o SO).

Modo de Recuperação

A primeira coisa a fazer é colocar seu dispositivo em modo de recuperação (o famoso “restaurar configurações de fábrica”).

1. Desligue o iPhone, iPad ou iPod Touch.

2. Conecte o cabo do dispositivo ao computador e acione o modo de recuperação (isso acontece quando surge o ícone correspondente; no iPhone iPad com ID facial e nos iPhones 8 e 8 Plus, pressione e segure o botão lateral; nos dispositivos da série 7, mantenha pressionado o botão para diminuir o volume e, para iPhones 6s e anteriores, todos os iPads com um botão Home e iPods touch de 6ª geração e anteriores, pressione e segure o botão Home até ver o ícone do modo de recuperação).

Apple/Divulgação

3. Se o seu dispositivo não abrir o Finder ou se conectar com o iTunes, faça isso manualmente – ele vai detectar o seu dispositivo no modo de recuperação e perguntar o que você quer fazer.

4. Na janela que se abrir, clique em “Restaurar” e depois, confirme em “Restaurar e Atualizar”.

iMore/Reprodução

6. Clique em “Avançar” no atualizador de software iOS 13.

7. Aceite os Termos e Condições para fazer o download do iOS 13 (se o seu dispositivo reinicializar ainda com iOS 14 antes de o download ser concluído, repita as etapas para voltar ao modo de recuperação. Seu dispositivo voltará à versão anterior do iOS quando o download for finalizado).

iMore/Reprodução

Modo de restauração

Com o iOS 13 reinstalado:

8. Clique em “Restaurar cópia de segurança” no iTunes ou Finder.

9. Selecione o backup arquivado.

Pronto! Seu dispositivo voltou ao que era antes de você baixar o iOS 14.