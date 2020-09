Arrowverse: 10 casais que poderiam ter rolado nas séries da DC

Nas histórias em quadrinhos da DC, muitos casais já foram formados envolvendo diferentes super-heróis, mas dificilmente eles são representados nas séries do Arrowverse.

Por isso, reunimos aqui uma lista com 10 casais de heróis que aconteceram nas HQs, mas que não devem rolar nas séries da DC (ou será que vão?).

Confira!

Superman e Mulher Maravilha

No Arrowverse, a heroína da DC nunca foi nem mesmo introduzida, o que dificulta que esse romance possa acontecer. Além disso, Clark já foi mostrado feliz ao lado de Lois Lane, tornando o romance com Diana improvável de acontecer no mundo das séries, apesar de ter se concretizado nas histórias em quadrinho.

Batman e Mulher Gato

O Homem Morcego já foi confirmado como parte integrante do Arrowverse, por isso, caso ele retorne ao universo de Batwoman, a dinâmica poderia ser facilmente explorada.

Bruce e Selina são o maior exemplo de inimigos que acabam se envolvendo em um grande romance. Nas HQs, eles já até ficaram noivos.

Linda Park e Wally West

Os dois personagens já apareceram na série The Flash, mas em contextos que impossibilitaram que eles ficassem juntos.

Linda, inicialmente, foi um dos interesses amorosos de Barry antes que ele entrasse em um relacionamento sério com Íris. Já Wally, interpretado por Keiynan Lonsdale, acabou deixando o elenco principal da série devido a outros compromissos. Graças a isso, o casal perdeu sua oportunidade.

Ravena e Mutano

Na série Titans, Teagan Croft, que interpreta Ravena, tem apenas 16 anos. Enquanto isso, o ator de Mutano, Ryan Potter, tem 24, o que resulta em uma diferença de idade considerável.

Apesar da dinâmica próxima entre os personagens, muitos consideram improvável que o casal da DC aconteça.

Aquaman e Mera

Apesar de ser um dos casais de heróis mais poderosos da DC, as chances de vermos a dupla no Arrowverse são baixas, principalmente considerando que eles nem foram introduzidos.

No entanto, como Cisco (The Flash) informa, Atlantis foi movida para a Terra-1, o que aproxima os personagens do núcleo principal.

Arsenal e Lince

O parceiro do Arqueiro Verde foi introduzido em Arrow, mas permaneceu durante a série inteira apenas com Thea Queen, irmã de Oliver. Com o spin-off Green Arrow and the Canaries, a possibilidade de vermos Arsenal com a vilã ainda pode ser considerada.

Asa Noturna e Oráculo

Como Dick Grayson é um dos protagonistas de Titans e Barbara Gordon estará presente na 3ª temporada da série, ainda há uma mínima chance de que vejamos a dinâmica das HQs florescer também na série.

Talia Al Ghul e Batman

Talia foi apresentada na 5ª temporada de Arrow, mas o Homem Morcego sempre foi deixado de lado. A interação entre ambos nas HQs é bem conflituosa, mas acabou resultando em Damian Wayne, filho dos dois que acaba assumindo o manto de Robin.

Mesmo tão interessante, é possível que nunca vejamos o casal de heróis juntos em uma série do Arrowverse.

Zatanna e Constantine

A dupla é considerada um dos casais de super-heróis mais fortes da DC e pode acontecer no Arrowverse, principalmente porque Constantine já está no elenco regular de Legends of Tomorrow, basta que Zatanna seja introduzida também.

Ralph e Sue Dibny

Apesar de ambos já terem aparecido em The Flash, uma das principais séries da DC, e terem mostrado um possível romance, as coisas nunca foram realmente ditas.

O ator que interpretava o Homem Elástico, Hartley Sawyer, foi afastado da série devido a tuítes preconceituosos, o que torna o futuro do casal incerto no Arrowverse.