Arrowverse: trailer mostra que o mundo precisa de Superman e Lois

Num novo trailer lançado pelo canal The CW para celebrar o Arrowverse, começaremos a ter um “gostinho” do que vai ser a série de Superman & Lois, que será lançada em 2021.

No trailer, vemos que o ponto de partida é Smallville e que agora o universo se chama The CWverse Superheroes. Com o som clássico do Superman, de John Williams, tocando ao fundo, a câmara passa por diversas matérias do Planeta Diário com manchetes do tipo: “Eu passei a noite com o Superman” e “Superman salva o dia”.

Fonte: The CW/DivulgaçãoFonte: The CW

O que mostra o teaser do Arrowverse

Ouvimos a voz do Superman (Tyler Hoechlin) em off, perguntando: “E se essa não fosse a vida que deveríamos ter depois da crise?”. Depois, ele se dirige aos seus filhos fora da tela, e diz: “Sua mãe está planejando uma viagem”.

A câmera volta a sobrevoar Smallville, enquanto uma mulher sorridente comenta: “Clark Kent, de volta a Smallville”. Não é a voz de Lois Lane (Elizabeth Tulloch), o que nos leva a crer que pode ser a grande amiga de Clark, Lana Lang, vivida na série por Emmanuelle Chriqui.

A câmera mostra Lois consertando um caminhão que Clark segura. Ele diz uma frase enigmática: “Esta família precisa de Smallville, tanto quanto o mundo precisa do Superman”.

Vejam o trailer: