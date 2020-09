Arthur azeda na cama com Natasha e vai parar na lata de lixo · .

Arthur (Fabio Assunção) e Natasha (Lavinia Vlasak) irão viver um flashback em Totalmente Demais. Os pais de Jojô (Giovanna Rispoli) vão ensaiar uma volta, mas após passar a noite com o playboy e sugar até a última gota dele, a modelo perceberá que a ligação entre os dois já azedou e que o melhor para ambos é serem amigos. A decisão dela acabará com a esperança do dono da Excalibur em começar uma nova relação.

Após um jantar íntimo, Arthur e Natasha irão para o apartamento dele. No quarto do personagem de Fabio Assunção, ela relembrará como os dois já dormiram tantas vezes ali. “Parece que foi em outra vida”, dirá saudosa.

“Mas foi em outra vida. Outro Arthur, outra Natasha”, responderá ele, abrançando-a. Natasha questionará se eles conseguirão fazer diferente desta vez, já cendendo aos encantos do galanteador. “A gente só vai saber se a gente tentar”, falará ele sedutor, afastando o cabelo dela e beijando-a.

Os dois trocarão beijos quentes e vão para a cama, onde os amassos ficarão mais fortes. Na cena seguinte, eles aparecerão acordando juntos. Após as trocas de bom dia, Natasha agradecerá pela noite, deixando Arthur desconfiado. “Quando mulher acorda agradecendo…”, começará a dizer ele.

“Foi a melhor noite dos últimos dias”, confessará ela. “Dias? Você não podia ser um pouco menos honesta e mais romântica? Não senhora, tenta de novo”, brincará ele dizendo para ela falar em meses, anos, séculos ou milênios.

Rindo da brincadeira, a modelo deixará mais claro o que quis dizer. “Em meio a tanto sofrimento você foi realmente muito bom pra mim”, concluirá, sincera.

Vivendo o presente

Feliz em saber que a mulher gostou da noite, Arthur não poupará a autopromoção. “Modéstia à parte, né, foi uma noite maravilhosa”, soltará ele. Natasha concordará, porém fará uma ressalva. “Mas agora está na hora da gente voltar para a vida real”.

O pai de Jojô dirá que a vida real dele pode ser exatamente assim, mas a modelo rebaterá que a vida real dele pode ser com qualquer uma, desde que não esteja sozinho e não tenha que encarar o que realmente sente.

Natasha decidirá que precisa encarar a vida e que irá superar o trauma da traição do ex-marido, que a trocou pelo personal trainer. “Foi realmente uma noite maravilhosa, mas eu prefiro continuar sendo sua amiga do que sendo sua amante”, deixará claro.

O dono da Excalibur questionará se aquele papo é um pé na bunda, e Natasha dirá que eles merecem mais do que um amor de consolação. Eles ficarão mais um tempo abraçados na cama, curtindo a manhã pós-sexo.

