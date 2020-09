Arthur humilha Carolina e a acusa de cometer crime · .

Carolina (Juliana Paes) vai pagar pela maldade mais recente que fez contra Eliza (Marina Ruy Barbosa) com humilhação pública em Totalmente Demais. Arthur (Fabio Assunção) e os próprios funcionários da diretora de redação farão questão de expor que ela foi a responsável pela divulgação das fotos da ruiva com Rafael (Daniel Rocha). O dono da agência avisará que o que Carolina fez contra Eliza foi um verdadeiro crime.

O golpe da personagem de Juliana Paes começou a ser desmascarado após Rafael confessar para Leila (Carla Salle) que foi a própria Carolina quem tirou as fotos em que ele aparece abraçado a Eliza e as enviou ao site de fofocas.

A repórter vai contar tudo para Arthur e Lu (Juliane Trevisol) e armará um plano. Na noite de lançamento de uma nova edição da revista Totalmente Demais, a assistente conseguirá aproveitar uma distração da chefe, acessar o celular dela e encontrar as provas da armação.

Arthur, então, vai expor o que Carolina fez, na frente de todos os convidados. A diretora da revista ficará chocada e revoltada, mas o playboy fará questão de humilhá-la.

“Pensa no que você fez. Você dopou uma menina, colocou um cara na cama dela, fotografou e vazou as fotos. Tudo isso por quê? Por vingança?”, perguntará o personagem de Fabio Assunção.

“Por amor, por amor, Arthur. Você me magoou muito”, falará Carolina. “Isso não é amor. Isso é crime”, afirmará ele.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016 e substitiu a inédita Salve-se Quem Puder, que teve suas gravações paralisadas devido à pandemia da Covid-19. O folhetim de Daniel Ortiz deve voltar ao ar somente em 2021. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#29: Tereza Cristina fica doida total com novo segredo revelado!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução