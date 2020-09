Arthur repete figurinha e faz Eliza surtar de ciúme; saiba com quem · .

Arthur (Fabio Assunção) vai mostrar que não se importa de repetir figurinhas em seu álbum de conquistas. O galã de Totalmente Demais vai ter uma recaída com Natasha (Lavinia Vlasak), que estará se separando do marido. Os pais de Jojô (Giovanna Rispoli) irão curtir a noite juntos na balada e encontrarão Eliza (Marina Ruy Barbosa). A protagonista da novela das sete da Globo vai surtar de ciúme ao ver o ex-namorado beijando a top model.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 19, a personagem de Lavinia Vlasak estará arrasada por ter descoberto que Steve a trocou por um personal trainer cubano. Ela, então, passará alguns dias na casa do ex-marido.

Em uma noite, os dois estarão conversando sobre Jojô, e o agente dirá que foi Eliza quem o ajudou a melhorar como pai. “Saudade dela”, comentará o loiro. “Ah, não! Não começa a se lamuriar, não, tá? Eu sou muito influenciável. Daqui a pouco começo a pensar no Steve, no amante cubano dele… Nos dois dançando rumba”, dirá a jurada do concurso Garota Totalmente Demais.

O dono da Excalibur terá uma ideia para tirar a modelo da fossa. “Chega de chororô. Vai trocar de roupa. Vamos pra rua, pra balada. Eu me recuso a ficar aqui sofrendo por causa daquela ruiva que vive pendurada no carrapato. E você também não pode ficar infeliz porque foi trocada por um personal trainer cubano. Rebelai-vos, amantes desamparados. Vamos à luta”, decretará ele.

Climão na boate

Na sequência, o público verá o ex-casal chegando no estabelecimento e dando de cara com Eliza e Jonatas (Felipe Simas) aos beijos. “Ah, não”, se irritará Arthur. “Você não tava preparado pra encontrar a Eliza, né?”, entenderá a mãe de Jojô.

A filha de Gilda (Leona Cavalli) estranhará ao ver o dono da Excalibur com a modelo. “Arthur e a Natasha saindo juntos?”, comentará a ruiva. A ex-mulher de Steve perguntará se o bonitão prefere ir embora da boate, mas ele dirá que está cansado de sofrer pela protagonista.

“Eu sou um conquistador irresistível, não um rato apaixonado. Se prepara, agora é minha vez”, dirá o agente, já tascando um beijaço na ex-companheira. Eliza ficará visivelmente incomodada ao ver a troca de carícias entre Arthur e Natasha. Jonatas também perceberá que a mocinha não gostou nada da cena.

