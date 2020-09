Artistas são barrados no SBT após testarem positivo para Covid-19 e atrasam gravação · .

Artistas convidados para participar do Passa ou Repassa, no Domingo Legal, foram barrados no SBT após testarem positivo para Covid-19 nesta quinta-feira (17). O cantor Naldo Benny e o humorista Bruno Motta descobriram que estão infectados em teste rápido feito no ambulatório da emissora. Por causa do desfalque, a gravação sob comando de Celso Portiolli atrasou e novos convidados foram escalados às pressas.

Ellen Cardoso, mulher do funkeiro, também foi uma das baixas do dominical. A dançarina participaria da gravação com o marido. Mesmo testando negativo, deixou o SBT para acompanhar o cantor, que seguiu para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, assim que descobriu estar com o vírus.

Ao ., a assessoria de imprensa do SBT esclareceu que os convidados de qualquer atração da casa são direcionados para o ambulatório assim que chegam à sede da emissora, em São Paulo.

O protocolo de segurança para evitar o contágio por coronavírus exige que os famosos sejam testados sem contato com a produção. Se o resultado for positivo, o artista é liberado.

Nesta quinta-feira, a produção do Domingo Legal precisou agir rápido diante da baixa de três participantes. A opção foi convocar nomes da casa. No lugar de Ellen, Benny e Motta entraram Milene Pavorô e Murilo Bordoni, integrantes do Programa do Ratinho, e Renata Brás, do elenco de A Praça É Nossa.

Por volta de 16h30, os novos convidados já estavam a postos para as gravações. Via ferramenta Stories do Instagram, todos mostraram os bastidores da substituição.

Milene entregou que estava na Rádio Massa FM, de São Paulo, antes de ser convocada para o Passa ou Repassa. “Essa vida. Saímos da rádio e já entramos aqui no Domingo Legal. Vamos ver se a gente ganha, pelo menos”, disse ao entrar nos estúdios do dominical.

Bordoni mostrou parte dos bastidores e reforçou que a segurança alertou todos sobre as regras. “Viemos gravar o Domingo Legal hoje. O Celso está ali e ninguém pode chegar perto”, contou.

A atriz da A Praça É Nossa voltou ao SBT após um longo período sem pisar por lá. Como o humorístico não voltou com suas atividades, ela aproveitou seu retorno para rever os colegas da produção, maquiagem e figurino. “Que saudade que eu estava desse lugar. Quem conhece sabe que toda quarta-feira eu estava aqui para gravar. Muita saudade”, admitiu.

Ao chegar, Renata mostrou que também seguiu as regras de segurança da emissora. “Aqui no SBT é assim: antes de qualquer coisa, a gente tem que passar no ambulatório para fazer o teste do Covid-19. Certíssimo”, observou antes de mostrar o resultado negativo de sua análise.

“Estou liberada para gravar. Este é meu quinto teste. Eu estava com saudade desse povo. Mas não pode abraçar, não pode beijar. Todo mundo de máscara. Que diferente, né?”, estranhou ao caminhar pelos corredores da empresa.

O Domingo Legal com os substitutos nesta quinta ainda não tem data para ir ao ar. Veja publicações de Milene Pavorô, Murilo Bordoni e Renata Brás no Instagram:

Confira vídeos de Naldo Benny e Ellen Cardoso, que desfalcaram o Domingo Legal:





