As 10 personagens femininas mais malvadas (e odiadas) das séries

Há diversas personagens femininas nas séries que são bonitas, populares, ricas e sensuais. Porém, essas coisas nem sempre são sinônimos de coisas boas! Algumas dessas personagens, na verdade, são bem más e odiadas por boa parte do público.

Confiram quais são as personagens femininas mais odiadas e malvadas das séries!

Fonte: The CW/DivulgaçãoFonte: The CW

Linda, esperta e sedutora (confiram com os irmãos Salvatore), Katherine Pierce (Nina Dobrev) era uma bruxa em The Vampire Diaries, e, como tal, fazia tudo aquilo que se espera de uma criatura “do mal”, como fazer tudo de ruim para todo mundo e depois ficar tranquila, esperando a casa pegar fogo.

Fonte: Fox/DivulgaçãoFonte: Fox

Chanel Oberlin (Emma Roberts) era a presidente superpoderosa da irmandade Kappa Kappa Tau da Universidade de Wallace. Vestindo-se da maneira mais “perua” possível, ela organizou um pequeno time de minions tão vaidosas e presunçosas quanto ela e tocou o terror para cima dos nerds, sendo até acusada de envolvimento em alguns crimes.

8. Kate – Lizzie McGuire

Fonte: Disney Channel/DivulgaçãoFonte: Disney Channel

No começo de Lizzie McGuire, até que Kate Sanders (Ashlie Brillault) não era tão malvada: ela tinha família, amigos e uma única inimiga, que era a heroína Lizzie McGuire (Hilary Duff). Mas depois de algumas mudanças, ela passou por uma verdadeira metamorfose e passou a detonar de forma perversa Lizzie, Miranda e Gordo.

Fonte: The CW/DivulgaçãoFonte: The CW

Também chamada de Queen B., Blair Waldorf (Leighton Meester) realmente não tinha motivos para ser boazinha: ela era a rainha do colégio em Gossip Girl, linda, rica, sarcástica e, quando não podia fazer maldades, sempre tinha um lacaio para executar o serviço sujo para ela.

Fonte: ABC/DivulgaçãoFonte: ABC

A história de Pretty Little Liars gira em torno de quatro garotas que compartilhavam uma melhor amiga em comum: Alice DiLaurentis (Sasha Pieterse). O que ninguém desconfiava é que Ali era uma tremenda manipuladora.

5. Brenda – Barrados no Baile

Fonte: Fox/DivulgaçãoFonte: Fox

Alguém aí já conheceu uma pessoa super egoísta? Essa característica era a marca registrada de Brenda Walsh (Shannen Doherty). No começo de Barrados no Baile, ela até que era boa gente, porém, com algum tempo em Beverly Hills, mostrou o seu lado sombrio.

Fonte: The CW/DivulgaçãoFonte: The CW

Líder de torcida do River Vixens, Cheryl Blossom (Madelaine Pesch) parece, às vezes, desejar ser uma pessoa gentil. Mas seu estilo de vida, inegável beleza e charme a levaram a “se achar”. Ah, e ela não tem nenhum problema em intimidar os outros!

3. Paige – Degrassi: The Next Generation

Fonte: CTV/DivulgaçãoFonte: CTV

Degrassi: The Next Generation foi uma série adolescente que fez muito sucesso no início dos anos 2000, e Paige Michalchuk (Lauren Collins) era uma garota linda e popular que, aos poucos, foi se tornando insuportável com todos.

2. Cher & Dionne – As Patricinhas

Fonte: ABC/DivulgaçãoFonte: ABC

Seguindo o sucesso do filme As Patricinhas de Beverly Hills, essa série de TV trazia três amigas, Cher Horowitz (Rachel Blanchard) e Dionne Davenport (Stacey Dash), que compunham com Amber Mariens (Elisa Donovan) um trio que usava a inteligência para dominar as pessoas.

1. As Ashleys – A Hora do Recreio

Fonte: ABC/DivulgaçãoFonte: ABC

Essa animação sobre adolescentes mostra estudantes comuns que, na hora do recreio, se transformam em sociedades de classes, com nerds, atletas, mocinhos e (não poderiam faltar) as meninas malvadas, as Ashleys.