As vendas continuam crescendo no varejo, o aumento foi de 5,2% só no mês de julho, após a alta de junho de 8,5% e 13,3% em Maio.

É o que mostra a pesquisa realizada pelo IBGE no mês de Julho.

Portanto, encerrando assim o crescimento em Julho, com uma média móvel trimestral de 8,7%.

Porém, foi feita uma comparação com o ano anterior (2019) e o crescimento foi de 5,5% em relação ao mesmo período.

Já no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças de material de construção, o crescimento foi de 7,2% em relação a Junho.

Impactos no comércio varejista

Os resultados mostraram pelo terceiro mês consecutivo, menor impacto no comércio durante o isolamento social.

Do total das empresas entrevistadas, 8,1% relataram impacto em suas receitas em julho por conta das medidas de isolamento, somente cerca de 26,4% das empresas justificaram a variação da receita o coronavírus como a causa.

Atividades que tiveram em alta

De junho para julho, no comércio varejista houve alta em sete das oito atividades:

Livros, jornais, revistas e papelaria (26,1%)

Tecidos, vestuário e calçados (25,2%)

Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (11,4%)

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (7,1%)

Combustíveis e lubrificantes (6,2%)

Outros artigos de uso pessoal e doméstico (5,0%)

Móveis e eletrodomésticos (4,5%)

Dicas de tendências para o varejo

Portanto, a seguir vamos dar algumas dicas de tendências no varejo em 2020 e de como a tecnologia pode ajudar nesse momento.

Ter uma marca com valores.

Personalizar seus produtos – o diferencial nos dias de hoje é essencial.

Agilidade na entrega – o delivery além de ter aumentado na pandemia, facilitou para que as entregas sejam entregues mais rápidas.

Investimento no e-commerce – O e-commerce já é considerado o shopping center virtual, tornando o seu site uma vitrine para os compradores.

Investimento em sistemas (ERP) e simplificando as formas de pagamento, e automatizando esses processos.

Adquirir métodos que tornem seus pagamentos mais seguros, impedindo assim fraudes, deixando assim o cliente mais seguro.

Analise bem seus clientes, entenda suas necessidades e crie estratégias de vendas relacionados a eles, e seus gostos.

Sistema de Gestão

O CRM ajuda a sua empresa a vender mais em menos tempo, de forma inteligente ele realiza tarefas simples de forma automatizada, ou seja, ajuda a equipe a focar em outros pontos importantes como a conversão de vendas.

Ajudando todo seu time de vendas a captar oportunidades, negociar e fechar vendas de forma rápida, organizada e bem definida.

Varejo online

Lojas que estão presentes tanto no físico quanto no virtual se completam, com a crise do Covid 19 muitas empresas migraram para o mundo digital.

Porém, os consumidores também mudaram sua forma de realizar compras, com o isolamento social, muitos começaram a comprar somente pela internet.

Uma pesquisa realizada pela Criteo, mostra que as compras realizadas por aplicativos correspondem a 30% das vendas feitas através de dispositivos móveis.

Ou seja, isso mostra que o varejo on line veio para ficar e que sua loja precisa se adequar para não perder vendas.

Essas são algumas dicas de como se inovar no mercado digital e se destacar.

Mas e a sua loja, já está no ambiente virtual?