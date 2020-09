Asteroide passa bem perto da Terra nesta quinta-feira (24)

Um asteroide do tamanho de um ônibus escolar vai passar bem perto da Terra nesta quinta-feira (24), chegando a apenas 22 mil quilômetros de distância da superfície do planeta, de acordo com o Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra (CNEOS), do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA.

Descoberto na última sexta-feira (18), por astrônomos do Mount Lemmon Survey, nos Estados Unidos, o corpo celeste batizado de 2020 SW provavelmente tem entre 4,4 metros e 9,9 metros de comprimento, medida estimada com base no seu brilho.

Viajando a uma velocidade média de 27.720 km/h, ele chegará a uma distância menor do que a órbita dos satélites geoestacionários, localizados a 36 mil quilômetros da superfície terrestre.

Animação mostra a trajetória do 2020 SW.Fonte: NASA/Divulgação

A expectativa é de que a sua aproximação máxima aconteça por volta das 8h18 (horário de Brasília), na manhã desta quinta, sobre o sudeste do oceano Pacífico.

Sem motivos para pânico

Apesar da pequena distância que esse astro chegará da nossa superfície, ele não deve colidir com o planeta, conforme a NASA. Dessa forma, a agência espacial americana afirma que não há qualquer motivo para pânico.

E mesmo se estivesse em rota de colisão com a Terra, o asteroide 2020 SW possivelmente não causaria maiores estragos. Segundo os especialistas do CNEOS, é quase certo que ele se partiria ao entrar na atmosfera, transformando-se em um meteoro brilhante do tipo bola de fogo.

Caso estivesse em rota de colisão, ele provavelmente se partiria e transformaria em um meteoro bola de fogo.Fonte: Pixabay

“Há um grande número de minúsculos asteroides como este e vários deles se aproximam de nosso planeta diversas vezes por ano”, comentou o diretor do CNEOS Paul Chodas. Ainda de acordo com ele, rochas espaciais de tamanho semelhante ao deste se impactam com a atmosfera uma ou duas vezes por ano, em média.

“As capacidades de detecção das pesquisas de asteroides da NASA estão melhorando continuamente, e agora devemos encontrar objetos desse tamanho alguns dias antes que eles se aproximem”, acrescentou o especialista.

É possível observá-lo a olho nu?

Enquanto se aproxima, o 2020 SW vai ficar cada vez mais brilhante. Apesar disso, não será possível vê-lo a olho nu. A melhor alternativa para observar a rocha espacial é acompanhar a transmissão no site The Virtual Telescope ou pelo YouTube (link abaixo):

Após essa aproximação, ele continuará sua trajetória ao redor do Sol e só deve voltar a chegar perto da Terra em 2041, em um sobrevoo mais distante do que agora.