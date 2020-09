Astro de Máfia dos Tigres fatura R$ 260 mil com venda de cuecas com seu rosto · .

Astro da série documental Máfia dos Tigres, da Netflix, Joe Exotic faturou cerca de US$ 50 mil (o equivalente a mais R$ 260 mil) com a venda de cuecas estampadas com seu rosto. Condenado por pagar um assassino para matar Carole Baskin, sua inimiga, ele está preso atualmente no Federal Medical Center de Fort Worth, nos Estados Unidos.

De acordo com o site norte-americano TMZ, a linha de roupas inspiradas em Exotic, feita em parceria entre o criminoso e a marca Odaingerous teve seu estoque esgotado em algumas horas. Agora, a marca trabalha para repor e continuar vendendo os itens.

Uma das peças conta com o rosto do dono de zoológico sobre a parte da cueca que cobre a virilha. Outra estampa muito procurada é a chamada Casket Baskin, uma referência à Carole, a ativista norte-americana pelos direitos dos grandes felinos, responsável pela prisão de Joe. Desenhos de casquinhas de um sorvete vermelho, dando alusão a sangue, representam o “caixão” (casket, em inglês) Baskin.

Linha de cuecas da Odaingerous em homenagem a Joe Exotic, atualmente preso nos EUA

As vendas da linha de roupas aconteceram online durante o feriado do Dia do Trabalho dos Estados Unidos, o Labor Day, comemorado sempre na primeira segunda-feira de setembro, no último dia 7.

Cada cueca é vendida por R$ 29 dólares, aproximadamente R$ 155,00. A linha também oferece camisetas e até máscaras de proteção para serem usadas na pandemia da Covid-19.

Joe segue cumprindo 22 anos de prisão depois de ser considerado culpado de pagar um assassino para matar Carole Baskin. Ele está detido em uma unidade de prisão federal de segurança para internos que necessitam de cuidados médicos, principalmente psicológico.

O astro de Tiger King (nome original de Máfia dos Tigres) também foi acusado de matar tigres para abrir espaço para mais animais em seu parque zoológico.

