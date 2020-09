Athletico-PR volta a vencer depois de 7 jogos e afunda Coritiba na zona de rebaixamento

Um clássico quente na Arena da Baixada! Pela abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR quebrou um jejum de sete partidas sem vitórias e superou o arquirrival Coritiba por 1 a 0, neste sábado. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Fabinho.

Com o resultado, a equipe rubro-negra subiu para o 10º lugar da competição, com 11 pontos.

Já o Coritiba segue na zona rebaixamento (18ª posição), com 8.

Léo Cittadini, que participou de 9 partidas do Athletico-PR no Brasileiro, foi poupado para a partida da Copa Libertadores contra o Jorge Wilstermann, na Bolívia, na terça-feira.

O volante Matheus Sales sentiu uma entorse e foi desfalque de última hora do Coritiba.

As equipes entraram em campo protestando a favor da Medida Provisória 984, que dá aos mandantes das partidas os direitos de transmissão.

Jogadores do Athletico-PR comemoram gol Gazeta Press

Athletico-PR 1 x 0 Coritiba

GOLS: Fabinho (CAP);

ATHLETICO-PR: Santos, Jonathan (Alvarado), Pedro Henrique, Thiago Heleno, Márcio Azevedo (Abner Vinícius), Wellington, Erick, Christian, Nikão (Bissoli), Fabinho (Ravanelli) e Geuvânio (Carlos Eduardo)

Técnico: Eduardo Barros

CORITIBA: Wilson, Jonathan (Natanael), Rhodolfo (Luiz Henrique), Sabino, William Matheus, Hugo Moura, Matheus Galdezani (Giovanni), Matheus Bueno (Yan Sasse), Igor Jesus, Sassá (Giovanni Augusto) e Robson Técnico: Jorginho

Foi o 1º gol de Fabinho como jogador profissional

No primeiro tempo, o Athletico-PR teve 61% e finalizou 4 vezes. Já o Coritiba ficou com a bola em 39% do tempo e chutou 2 vezes ao gol.

Foi a 1ª vitória do técnico interino Eduardo Barros no comando do Athletico. Ele tinha 2 empates (Bragantino e Botafogo) e 1 derrota (Vasco)

O Coritiba não vence há 4 partidas

Fabinho marca o dele!

Os donos da casa abriram o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Após tabela com Jonathan, a bola sobrou para Fabinho, que acertou uma bomba no ângulo esquerdo do goleiro Wilson. Foi o primeiro gol do ex-atacante do São Paulo com a camisa do time rubro-negro.

O Coritiba quase chegou ao empate aos 26 anos. Matheus Bueno chutou com força da intermediária, a bola desviou na zaga e o arqueiro Santos se esticou para fazer uma ótima defesa.

Coritiba com um a menos

Aos 26 minutos do segundo tempo, os visitantes ficaram com um jogador a menos. Igor Jesus deixou o braço no rosto de Thiago Heleno, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso pela arbitragem.

O Coritiba tentou pressionar o adversário no final, mas não conseguiu empatar.

Classificação:

Athletico-PR: 10ª posição, 11 pontos

Coritiba: 18ª posição, com 8 pontos

Próximos jogos

Terça-feira, 15/09, 19h15*, Jorge Wilstermann-BOL x Athletico-PR – Copa Libertadores

Domingo, 20/09, 16h*, Coritiba x Vasco – Campeonato Brasileiro

*Horários de Brasília