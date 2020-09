Athletico-PR x Botafogo vai passar no Premiere? Saiba onde assistir ao vivo e online · .

Jogo de abertura da nona rodada do Brasileirão 2020, Athletico-PR x Botafogo não vai passar na TV nem terá exibição online. Único clube da competição sem acordo com o Grupo Globo para a transmissão de suas partidas no Premiere, o pay-per-view do futebol, o Furacão terá seu confronto com os cariocas às 17h30 desta quarta-feira (9) acompanhado em tempo real apenas em rádios e na web.

A Globo tem a possibilidade de exibir os duelos do Furacão em TV aberta, mas a emissora excluiu o time paranaense de suas exibições nas dez primeiras rodadas da competição. A líder de audiência e o clube travam uma batalha na Justiça.

Dessa maneira, para acompanhar Athletico-PR x Botafogo ao vivo, é necessário utilizar o tempo real de sites como o UOL Esporte ou então sintonizar o jogo do Campeonato Brasileiro em rádios esportivas do Paraná ou do Rio de Janeiro.

O duelo, disputado na Arena da Baixada, em Curitiba, também será transmitido em áudio na Botafogo TV, canal do clube no YouTube, e pode ser acompanhado nas redes sociais dos dois times.

Athletico-PR e Botafogo brigam na parte de baixo e estão colados na tabela de classificação do Brasileirão. O Furacão é o 16º colocado, com sete pontos, um a menos que o Glorioso, que aparece logo à frente, no 15º lugar.

Athletico-PR x Botafogo ao vivo

Entre os duelos da nona rodada do Brasileirão, apenas Athletico x Botafogo não será transmitido na TV. Veja abaixo a lista com os jogos e saiba onde assistir aos confrontos ao vivo:

Quarta (9)

17h30 – Athletico-PR x Botafogo – Sem transmissão

18h – Fortaleza x Sport – Premiere

18h – Goiás x Coritiba – Premiere

19h15 – São Paulo x Red Bull Bragantino – Premiere

21h30 – Fluminense x Flamengo – Globo (exceto SP, MG, SC, TO e GO) e Premiere

21h30 – Santos x Atlético-MG – Globo (p/SP, MG, exceto Juiz de Fora, TO e GO) e Premiere

Quinta (10)

19h15 – Corinthians x Palmeiras – Premiere

19h15 – Internacional x Ceará – TNT (exceto RS) e Premiere

19h15 – Bahia x Grêmio – Premiere

21h – Vasco x Atlético-GO – SporTV (exceto Rio de Janeiro) e Premiere

© 2020 . | Proibida a reprodução