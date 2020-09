Athletico-PR x Coritiba vai passar na TV? Saiba onde assistir ao vivo e online · .

Sem a Globo, que optou por não fazer a transmissão de Athletico-PR x Coritiba, a partida será exibida com exclusividade ao vivo na TNT na TV e online. O Premiere, que não tem contrato com o Furacão, também não vai passar a disputa. Válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo acontece às 16h30 deste sábado (12).

O confronto será na Arena da Baixada, em Curitiba, e terá exibição para todo o Brasil, exceto para o Estado do Paraná, local em que o duelo será disputado. Ou seja, os paranaenses não conseguirão ver o jogo. Para os torcedores das outras regiões, as opções para ver online são o TNT Go, EI Plus e UOL Esporte Clube.

Por não ter contrato com o Athletico, o Premiere não vai mostrar o confronto. A Globo tem a possibilidade de exibir os duelos do Furacão em TV aberta, mas a emissora excluiu o time paranaense de suas exibições nas dez primeiras rodadas da competição. A líder de audiência e o clube travam uma batalha na Justiça.

Na transmissão da Turner, o TNT Go está disponível para os assinantes do canal e o acesso fica disponível pelo site e também em aplicativos para dispositivos móveis. Após o download do app, basta fazer o login com os dados da respectiva operadora de TV paga.

Outra opção para assistir Athletico-PR x Coritiba é o EI Plus, plataforma que pode ser utilizada por site e aplicativo, tem um custo mensal de R$ 19,90 e está disponível para celulares, computadores, tablets e smart TVs. A assinatura permite até dois dispositivos com acesso simultâneo. O valor do EI Plus é o mesmo do UOL Esporte Clube.

No Paraná, as opções são rádios esportivas para ouvir o jogo ou redes sociais dos clubes e sites como o UOL Esporte, que fazem o acompanhamento em tempo real.

Athletico-PR e Coritiba brigam na parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão. O Furacão é o 16º colocado, com oito pontos, um a mais que o Coxa, que aparece logo abaixo, abrindo a zona de rebaixamento, no 17º lugar.

Athletico-PR x Coritiba ao vivo

Além do clássico paranaense, veja abaixo a lista com os jogos da décima rodada do Brasileirão, e saiba onde assistir aos confrontos ao vivo:

Sábado (12)

16h30 – Athletico-PR x Coritiba – TNT (exceto PR)

19h – Santos x São Paulo – Premiere

Domingo (13)

16h – Fluminense x Corinthians – Globo (exceto RS, SC e CE), SporTV (exceto RJ) e Premiere

16h – Grêmio x Fortaleza – Globo (p/RS) e Premiere

18h – Ceará x Flamengo – Premiere

18h – Atlético-MG x Red Bull Bragantino – Premiere

18h – Bahia x Atlético-GO – Premiere

18h – Goiás x Internacional – Premiere

19h45 – Palmeiras x Sport – Premiere

20h30 – Botafogo x Vasco – Premiere e SporTV (exceto RJ)

© 2020 . | Proibida a reprodução