Atlético-MG desiste de contratar Thiago Neves após reação da torcida

O Atlético-MG desistiu de contratar Thiago Neves após a reação da torcida nas redes sociais.

Horas depois do anúncio da rescisão de contrato do meia com o Grêmio, saiu a notícia de que ele estaria próximo de acertar com o clube de Belo Horizonte.

Por conta do histórico do jogador, que vestiu a camisa do Cruzeiro e ficou conhecido por provocar constantemente o maior rival, a torcida atleticana se revoltou nas redes sociais, marcando protesto contra a contratação e um vídeo do presidente da Galoucura, principal torcida organizada do clube, se posicionando contra a negociação foi divulgado.

Thiago Neves comemorando gol pelo Grêmio Gazeta Press

Por conta de toda a pressão, a diretoria do Atlético-MG desistiu da contratação e o meia não será mais reforço do clube alvinegro.