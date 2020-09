Atlético-MG vence Red Bull Bragantino, aproveita ‘rodada perfeita’ e assume vice-liderança do Brasileiro

O Atlético-MG venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Mineirão, neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e aproveitou uma “rodada perfeita” para colar no Internacional e assumir o 2º lugar na tabela.

Dominando completamente o 1º tempo, o Galo abriu o placar com justiça aos 29 minutos, quando Réver subiu bem em cobrança de escanteio e testou firme para o fundo das redes.



1 Relacionado

Na volta do intervalo, porém, o técnico Maurício Barbieri fez boas mudanças táticas, e a equipe visitante passou a mandar na partida.

Merecidamente, o empate saiu logo aos 4: após a bola bater no travessão, Alerrandro apareceu livre na pequena área e só empurrou para dentro.

Castigo para o Atlético com a “lei do ex”, já que o centroavante foi revelado na Cidade do Galo. Em respeito, aliás, ele não comemorou ao marcar.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Mesmo jogando pior, o time comandado por Jorge Sampaoli teve chance de ouro para ficar na frente de novo, depois que Keno sofreu pênalti claro de Aderlan.

Na cobrança, porém, Eduardo Sasha “telegrafou” e praticamente atrasou a bola para Júlio César, que defendeu bem.

Quando parecia que o placar terminaria empatado, Keno fez grande jogada pela esquerda, cruzou e Savarino deu a vitória ao Atlético.

Com o resultado, o Galo vai a 18 pontos, passa o Flamengo, que caiu para o Ceará, e encosta no Inter, que perdeu de forma surpreendente para o Goiás, também neste domingo.

Já o Red Bull Bragantino segue mal na tabela e está em último lugar, com apenas 7 pontos somados até agora.

Réver comemora após marcar para o Atlético-MG sobre o Red Bull Bragantino Getty Images

Atlético-MG 2 x 1 Red Bull Bragantino

GOLS: Atlético-MG: Réver e Savarino Red Bull Bragantino: Alerrandro

ATLÉTICO-MG: Everson; Igor Rabello, Réver e Júnior Alonso; Guga, Maílton (Keno), Allan, Alan Franco (Nathan) e Guilherme Arana; Savarino e Eduardo Sasha Técnico: Jorge Sampaoli

RED BULL BRAGANTINO: Júlio César; Aderlan (Barreto), Léo Ortiz, Realpe e Edimar; Ricardo Ryller, Raúl e Lucas Evangelista; Claudinho, Artur (Hurtado) e Alerrandro (Robinho) Técnico: Maurício Barbieri

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

2º gol de Réver em 16 jogos pelo Atlético-MG na temporada

4º gol de Alerrandro em 17 jogos pelo Red Bull Bragantino na temporada

4º gol de Alerrandro no Campeonato Brasileiro

1º pênalti perdido por Eduardo Sasha com a camisa do Atlético-MG

4º gol de Savarino em 20 jogos pelo Atlético-MG na temporada

Guga fez seu 7º jogo pelo Atlético-MG e não pode mais jogar por outro time no Brasileiro

3ª derrota de Maurício Barbieri em 3 jogos pelo Bragantino

Classificação

– Atlético-MG: 2º lugar, com 18 pontos

– Red Bull Bragantino: 20º lugar, com 7 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileiro.

Sábado, 19/09, 19h*, Red Bull Bragantino x Ceará

Sábado, 19/09, 21h*, Atlético-GO x Atlético-MG

*horário de Brasília