Ator da Globo, Romulo Estrela posa sem camisa e corpo deixa a web arrepiada

Romulo Estrela deixou os fãs eufóricos com um tbt de um ensaio que produziu com o fotógrafo Robert Schwenck. Sem camisa, o ator da Globo recebeu uma enxurrada de elogios, inclusive de colegas da emissora, como Juliana Paes e Alexandra Martins.

O clique alcançou mais de 110 mil curtidas em menos de 24 horas. “O que é isso hein, pai?”, reagiu a Carolina de Totalmente Demais. “Mas é bonito esse meu amigo! Aff!”, comentou Danilo Faro. “Bonito”, elogiou Roger Gobeth. Alexandra, com quem Romulo trabalho em Bom Sucesso (2019) reagiu com um emoji apaixonado.

Os fãs apostaram em comentários picantes e até em cantadas ao galã. “Nossa. A gente não quer pecar, mas tem pessoas que não ajudam”, provocou uma. “[Assim você] Mata a mamãe… [risos] Me chama de Paloma”, implorou outra, se referindo ao papel de Grazi Massafera na novela das 19h.

“Avisa quando for postar pra ninguém cair da cadeira como eu caí agora”, brincou um terceiro. “Não tenho maturidade. Que vontade de agarrar”, confessou mais uma. “Sou mega fã”, completou.

Talentoso, bonito e companheiro! Recentemente, Romulo Estrela contou que ajudou cerca de 500 profissionais do audiovisual durante a pandemia. “Colaborei com um movimento para ajudar os profissionais do audiovisual que foram mais afetados por essa paralisação como figurantes, fiscais, operadores de trânsito e equipe de limpeza”, disse.

Confira: