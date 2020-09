Atores de Laços de Família comentam retorno da novela na Globo

Com a volta de Laços de Família no Vale A Pena Ver de Novo, da Globo, Reynaldo Gianecchini, que fez a sua estreia na TV, já como o protagonista Edu, encara a experiência como um divisor de águas na sua carreira.

“Essa novela foi um ponto de virada espetacular na minha vida. Eu já tinha estreado no teatro, mas foi o meu primeiro trabalho na televisão. Me deu uma outra dimensão sobre as coisas e uma oportunidade muito grande de dar continuidade à profissão”, comenta o famoso.

Na trama, Edu é um médico recém-formado sobrinho de Alma (Marieta Severo) que é contra o relacionamento dele com Helena (Vera Fischer) por ser uma mulher mais velha. Marieta, então, exalta a capacidade de Manoel Carlos em se aprofundar nas relações humanas, mas afirma que o que mais tem guardado na memória sobre a época em que a novela foi ao ar, há 20 anos, são os momentos nos bastidores.

“Por mais que eu me lembre da história da novela e dos momentos de gravação, o que eu mais me lembro é do clima entre a gente, que era muito bom. Me lembro do Giane e da Juliana (Paes) começando, das nossas conversas. Continuo acompanhando o trabalho deles como uma mãe, com muito orgulho”, explica.

Juliana Paes também estreou em Laços de Família como a jovem Ritinha, empregada de Alma e Danilo (Alexandre Borges), que se envolve com o patrão. “Eu me lembro que todas as vezes que tocava ‘Samba de Verão’ eu me emocionava. A cada capítulo tinha um frisson e uma expectativa na minha família para saber se eu iria aparecer naquele dia”, confidencia a artista.

Para Alexandre Borges, o folhetim se mantém contemporânea, mesmo após ter passado duas décadas. “Acho que, mesmo com todas as mudanças que ocorreram no mundo nesses últimos 20 anos, com o avanço da tecnologia, ‘Laços de Família’ continua sendo atual porque o Maneco lida com o interior do ser humano, com suas paixões, e isso não tem tecnologia que mude”, crava.