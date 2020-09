Atriz de Fina Estampa inventa novo método para Tereza Cristina abater rivais; saiba · .

A pandemia do coronavírus (Covid-19) seria a oportunidade perfeita para Tereza Cristina abater seus inimigos sem deixar rastros em Fina Estampa. Intérprete da vilã, Christiane Torloni aposta que a “revoltada de Alexandria” não usaria máscaras de proteção –com altas chances de contaminar Griselda (Lilia Cabral).

“Eu acho que ele daria um jeito de boicotar o uso de máscaras. Acredito que Tereza Cristina é uma representante do que podemos chamar de politicamente incorreto. É, infelizmente, algo ainda muito atual”, avalia a artista em comunicado enviado pela Globo à imprensa.

Os métodos tradicionais para aniquilar seus rivais, como a “gorila depilada”, não tem dado os resultados esperados no folhetim de Aguinaldo Silva. A mãe de Patrícia (Adriana Birolli) está com a corda no pescoço depois de espalhar pistas a torto e a direito ao cometer crimes, a exemplo do assassinato de Marcela (Suzana Pires).

Em defesa de sua personagem, a atriz joga a conta pelas trapalhadas nas costas de Ferdinand (Carlos Machado), que também se tornará uma de suas vítimas nos últimos capítulos da novela das nove.

“Ela tem um péssimo assistente (risos). Quando ela coloca a mão na massa, ela resolve. É muito eficiente. A grande falha trágica dela é ter o Ferdinand de assistente, porque é ele quem vai deixando os rastros. E isso deve acontecer porque ela quer ser pega, já que o capanga comete erros que são primários”, analisa.

Christiane acredita que esse desejo da ex-mulher de René (Dalton Vigh) em ser presa é um sinal de que ela não é uma psicopata. “Não é uma pessoa boa ou má, ela realmente tem um desvio e não é de caráter, é de personalidade. Normalmente, os personagens que têm isso querem ser capturados. Em algum lugar essa pessoa que ser resgatada”, filosofa.

Na contramão de alguns colegas de elenco, ela também faz questão de ressaltar que guarda carinho pela produção que foi alvo de fogo-amigo nas redes sociais. ” Um bom texto como o de Fina Estampa faz uma personagem ser muito mais saborosa e eu tenho muito carinho por esse trabalho”, arremata a paulistana.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução