Atriz de Pantanal revive temática selvagem e nada seminua em praia · .

Intérprete de Zefa em Pantanal (1990), Giovanna Gold decidiu reviver a temática selvagem da novela exibida pela TV Manchete e nadou seminua em uma praia do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (17). Aos 56 anos, a atriz surgiu usando um vestido transparente e deixou os seios à mostra para os banhistas do local.

De acordo com a Agnews, a artista se divertiu nas águas, levou um caldo e se secou deitada nas pedras da praia na zona sul carioca, além de acenar simpática para os fotógrafos da agência de paparazzi.

Fora da TV desde o fim do remake de Chiquititas (2013), Giovanna Gold vem sofrendo com os incêndios que devastam a região onde a trama de Pantanal foi gravada. “Chorei de verdade ao assistir a uma reportagem sobre a situação”, lamentou a artista que viveu a moça ingênua que fez par romântico com Tadeu (Marcos Palmeira).

Quase 30 anos após o fim da trama que fez sucesso com o público, Giovanna relembrou alguns dos momentos marcantes dos bastidores da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa.

“Aquele contato com a natureza foi algo magnífico e que nunca esquecerei. Teve uma noite, por exemplo, que saí para pescar com Almir Sater e Sérgio Reis. Até que nos deparamos com um jacaré. Por ter vivido tudo isso, tenho sentido uma dor terrível ao ver os incêndios agora por lá”, declarou a atriz em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Confira as fotos do flagra de Giovanna Gold:

A atriz Giovanna Gold usou um look transparente durante banho de mar nesta quinta-feira (17)

