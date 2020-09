Atriz de The Boys cria linguagem de sinais única para viver personagem na série · .

Karen Fukuhara, responsável por viver a super-heroína Kimiko em The Boys, do Prime Video, não se limitou a apenas atuar para se destacar no papel. A atriz, que interpreta uma garota traficada de seu país natal e vítima de experimentos clandestinos, criou uma linguagem própria de sinais para a personagem ter uma caracterização única.

A revelação foi feita em uma publicação no perfil oficial da série no Twitter. Como em The Boys Kimiko não consegue se comunicar em inglês (ou qualquer outro idioma) com o grupo liderado por Billy Butcher (Karl Urban), Karen buscou um especialista em linguagens de sinais para criar uma única para a personagem.

“Alguns de vocês podem ter notado que Kimiko não está usando ASL [American Sign Language, ou linguagem americana de sinais, em tradução livre] ou qualquer outra linguagem de sinal conhecida. Karen Fukuhara trabalhou em conjunto com um especialista em linguagem de sinal para criar a sua própria”, diz o tuíte.

Os três primeiros episódios da segunda temporada de The Boys já estão disponíveis no Prime Video. Os cinco restantes serão disponibilizados semanalmente, às sextas. A série já tem uma terceira temporada encomendada e trará novidades no elenco.

Confira abaixo a publicação falando sobre a criação da linguagem para Kimiko:

Some of you might notice that Kimiko is not using ASL or any known sign language. @KarenFukuhara worked with a sign language expert to create her own unique sign language 🤯 #TheBoysTV

— The Boys (@TheBoysTV) September 7, 2020

