Atriz se diz aliviada por perder papel para Giovanna Antonelli · .

A atriz Vanessa Machado aproveitou a reprise de Laços de Família (2000) no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, para revelar que perdeu o papel de Capitu para Giovanna Antonelli. Escalada para viver Simone, amiga da garota de programa na trama de Manoel Carlos, ela vê a troca como um alívio. “Dei graças a Deus”, declarou.

A artista, atualmente com 44 anos, chegou a ensaiar as primeiras cenas na pele da personagem que fez par romântico com Fred (Luigi Baricelli), mas a direção do folhetim achou melhor fazer a substituição.

“O que muita gente não sabe é que eu seria a Capitu. Cheguei a passar alguns textos como a personagem, mas o diretor Ricardo Waddington achou melhor trocar os nossos papéis, porque a Giovanna era mais experiente. Sinceramente, foi um peso que tiraram das minhas costas. Dei graças a Deus quando foi para ela”, afirmou ela ao jornal Extra.

Vanessa disse que estava passando por muitas mudanças na vida e colocou à prova sua capacidade. “Era meu primeiro papel na TV. Na época, eu tinha uns 24 anos e estava saindo de um casamento [com o apresentador Otávio Mesquita], e me mudei para o Rio para fazer a novela. Não sei se teria a mesma força que a Giovanna para fazer a personagem”, completou.

Apesar disso, a artista conseguiu colher bons frutos como a amiga Simone. “Comprei meu apartamento na Gávea, que tenho até hoje. Fiz muitas capas de revistas, muitos trabalhos”, comemorou ela, dizendo que se arrepende de não ter feito mais amizades.

“Eu era muito reservada e ainda sou. Tinha muito medo de as pessoas acharem que eu estava me aproximando delas por algum tipo de interesse ou para puxar saco. Hoje, mais madura, entendo que seria bom cultivar mais contatos. Não tem nada de errado nisso”, admitiu.

Agora, a atriz investe em seu canal no YouTube sobre cuidados com a pele para mulheres com idade acima dos 35 anos.

