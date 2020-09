Attack on Titan 4ª temporada: 5 razões para os fãs estarem animados

Desde sua estreia no mundo dos animes em 2013, Attack on Titan tem feito um sucesso estrondoso, conquistando corações em todo o mundo. Agora, com o fim da animação se aproximando, separamos cinco motivos pelos quais os fãs estão animados para a 4ª temporada, que estreia ainda em 2020 na Crunchyroll e na Funimation.

Confira abaixo:

1. O trailer lançado recentemente está maravilhoso

A forma como a terceira temporada acabou deixou claro que a trama está se encaminhando para o clímax. No entanto, muitos estavam em dúvidas de como isso iria acontecer, mas o trailer lançado nessa terça-feira (22) deixou claro que veremos uma batalha sem precedentes entre os soldados e titãs.

2. Armin Colossal

(Fonte: Crunchyroll/Reprodução)Fonte: Crunchyroll

Nos últimos episódios, o adorável Armin é salvo da morte por um triz e acaba recebendo os poderes do Colossal. Agora, muitos estão ansiosos para ver como será a forma do rapaz em sua versão titânica.

3. Repostas para muitos mistérios

(Fonte: Crunchyroll/Reprodução)Fonte: Crunchyroll

Attack on Titan apresentou momentos que pegaram os espectadores de surpresa em todas as temporadas, como Eren ser um titã logo no começo do anime, a verdadeira identidade de Reiner e Bertholdt e a história de Eldia e Marley.

Na 3ª temporada, tivemos várias revelações que nos fizeram até repensar o que conhecíamos do universo do anime, mas ainda sobraram algumas dúvidas e pontas soltas que precisam ser resolvidas.

Agora, com a história rumando para seu final, é de se esperar que estes mistérios sejam solucionados e, quem sabe, não vemos mais algumas reviravoltas também, não é?

4. O povo de Paradis Island contra Marley

(Fonte: Crunchyroll/Reprodução)Fonte: Crunchyroll

Como já mencionamos, o novo trailer apresentou cenas épicas, como a grande batalha entre os habitantes de Paradis Island contra Marley. O combate promete ser algo nunca visto antes na animação, com até titãs sendo utilizados como armas.

Pelo jeito, teremos muita morte, destruição e lutas contra os inimigos gigantescos, um grande espetáculo avassalador digno para o final de Attack on Titan.

5. E como será o fim?

(Fonte: Crunchyroll/Reprodução)Fonte: Crunchyroll

O término de qualquer série pode ser assustador para os fãs, que muitas vezes não estão emocionalmente preparados para se despedirem de seus personagens favoritos. Mas, por outro lado, será a hora de ver a conclusão de todas as provações e tribulações que Eren e seus companheiros enfrentaram este tempo todo, e se as mortes e sofrimentos realmente vão levá-los rumo à vitória.

E vocês? Estão empolgados para curtir a temporada final de Attack on Titan na Crunchyroll e na Funimation? Contem para nós na seção de comentários!