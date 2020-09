Attack on Titan: 4ª temporada será exibida na Crunchyroll e na Funimation

Attack on Titan é um dos animes mais aclamados dos últimos anos e a 4ª temporada da produção, que também é a última, está sendo aguardada mundialmente pelos fãs. Para o público brasileiro que já estava pensando nas formas de assistir Shingeki no Kyojin, a Crunchyroll já fez questão de avisar que os novos episódios lançados estarão na plataforma pouco depois da exibição original no Japão.

Como forma de divulgar a conclusão de Attack on Titan, foi liberado o pôster oficial da 4ª temporada, assim como o trailer final do anime, já legendado em português pela Crunchyroll. Nele, é possível sentir a mistura de ação e suspense que a produção deve manter.

Confira:

Mais detalhes de Attack on Titan 4ª temporada

Inicialmente, será possível ver a 4ª temporada de Attack on Titan de forma legendada na plataforma de streaming da Crunchyroll. Além disso, a equipe de dublagem da Funimation confirmou que os novos episódios também estarão disponíveis em português o mais rápido possível, permitindo que mais pessoas possam assistir a conclusão da história de Eren, Mikasa e tantos outros personagens marcantes.

A estreia da última temporada do anime está prevista para acontecer na temporada de outono 2020, apesar de não ter uma data específica até então.