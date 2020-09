Atualidades: Entenda a exportação brasileira e os principais produtos

A exportação é um dos pilares da economia brasileira. Portanto, ficar por dentro desse assunto pode ajudar você a se dar bem em muitas questões de vestibulares e no ENEM. Acompanhe um panorama geral!

Exportação brasileira – O que é?

Exportação é uma transação comercial no ato da venda de um produto ou serviço de um país para outro. Ou seja, o que vende a mercadoria ou produto é o exportador, e o adquirente é o importador.

Entende-se que exportação é uma operação comercial entre nações e existe uma relação cambial entre exportador e importador.

O Brasil é um grande exportador de produtos e essa atividade é um dos pilares importantes da economia e do PIB – Produto Interno Bruto do nosso país.

Produtos mais exportados

As exportações brasileiras se caracterizam principalmente pelas commodities. Isto é, matérias primas produzidas em grandes quantidades e estocados sem perder a qualidade e com preços controlados mundialmente.

Dentre as principais commodities brasileiras, podemos destacar:

Petróleo – O Brasil é um bom produtor de petróleo no mundo. Tendo como maior polo de produção os Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e litoral nordestino.

Soja – A soja é um dos principais produtos exportados pelo Brasil. Com isso, obtém-se um ótimo retorno financeiro. As região de maior produção é a Centro-Oeste.

Minério de ferro – O ferro é uma matéria prima essencial no mundo todo. E por isso, é utilizado em larga escala nas indústrias de diversos ramos. No Brasil a maior produção concentra se em Minas Gerais e Pará.

Carnes bovinas e suína – A carne brasileira possui uma ótima qualidade e por isso recebe um ótimo destaque no mercado internacional. A produção concentra-se principalmente em Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Vale dizer que a produção suína bateu recorde em 2019 no quesito exportação.

Café – O Brasil tem uma relação especial com essa especiaria. Há muito tempo o café é um produto forte na economia do nosso país. As exportações se direcionam para Europa e Ásia e a produção nacional desenvolve-se sobretudo nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Como funciona?

A maioria dos produtos brasileiros, exportados ou não, majoritariamente é transportada por rodovias federais. Esse consiste, geralmente, no primeiro passo da mercadoria.

Ou seja, os produtos chegam aos portos via transporte rodoviário e de lá partem para o seu destino via navios cargueiros. A saber, podem levar meses para chegar ao destino.

Números da exportação no Brasil

Podemos destacar como maiores parceiros comerciais brasileiros a China, Estados Unidos e Argentina. Tendo como maior comprador disparado a China.

Por isso, um possível desgaste diplomático é muito preocupante economicamente falando, dada a importância comercial entre as duas nações.

Para se ter ideia, de acordo com o Banco Mundial o Brasil em 2019 alcançou o 9° maior PIB do mundo, atingido ao menos 1,9 trilhões de dólares.

E as exportações brasileiras atingiram incríveis 223 bilhões de dólares em 2019, por isso é uma atividade de extrema importância econômica.

