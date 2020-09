Atualidades: Os desafios da inclusão digital no Brasil

A inclusão digital é um tema muito debatido na sociedade, justamente pelos avanços que a tecnologia proporcionou às pessoas.

Porém, nem todos os cidadãos têm acesso às ferramentas desenvolvidas e por isso a inclusão digital tornou-se um tema muito importante.

Vale muito a pena ficar por dentro deste assunto, pois ele poderá ser cobrado em questões e redações de vestibulares, assim como no ENEM.

Conceito de inclusão digital

A inclusão digital presume a possibilidade de elaboração e disseminação do conhecimento e acesso aos instrumentos digitais para todos os cidadãos.

Tem como principal objetivo o acesso a tecnologia a todos, ou seja, a democratização da tecnologia. O avanço tecnológico tomou conta do mundo, e a sociedade transformou-se tanto no âmbito pessoal como profissional.

O mundo tecnológico mudou o mundo, porém nem todas as pessoas têm acesso a essa mudança, não sendo incluídas nesse processo de revolução tecnológica.

A informação em tempo real, o acesso em qualquer lugar por meio de smartphones, tablets, computadores, assim como o aparecimento de mídias alternativas são partes desse processo, dentre muitos outros.

Inclusão digital no Brasil

No Brasil, ainda há grandes desafios nesse assunto. Por ser um país subdesenvolvido, a pobreza atinge boa parte da população brasileira.

Desta forma, muitas pessoas acabam excluídas do acesso digital corroborando ainda mais para o aumento da desigualdade social.

O mercado de trabalho na maioria das vezes exige conhecimento digital básico, e para quem teve pouco acesso ou nenhum a essas ferramentas, fica impossível concorrer às oportunidades.

Em decorrência disso, o termo “inclusão digital” passou a ser um assunto recorrente nos meios de comunicação, nas redes sociais e na sociedade como um todo.

É notório que uma coisa puxa a outra, ou seja, quando falamos de exclusão social, podemos relacionar a exclusão digital que por sua vez é associada a exclusão socioeconômica.

Ainda de acordo com a empresa The Economist Inteligence Unit em parceria com o Facebook, o Brasil está em 31° lugar geral no mundo sobre o nível de internet inclusiva.

A dura realidade brasileira ficou ainda mais visível com a chegada da pandemia da Covid-19 ao país. As escolas públicas passaram a adotar o modelo EAD devido as medidas de segurança impostas pelos governos estaduais e municipais. E, assim, muitos alunos simplesmente evadiram por não possuírem meios para conseguir acessar as plataformas digitais.

Além disso, de acordo com dados levantados pela UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância, cerca de 4,8 milhões de crianças e adolescentes, entre 9 e 17 anos não tem internet em casa.

Principais desafios

A inclusão digital é um dos grandes desafios do século XXI, para governos, assim como para iniciativa privada. A democratização tecnológica corrobora para uma sociedade mais justa e igualitária.

Buscar iniciativas, para reduzir a exclusão digital, como a criação de projetos sociais podem ser algumas das maneiras de corroborar para que o acesso a novas tecnologias cheguem a todas as pessoas.

E então, qual sua opinião sobre a inclusão digital? Fique por dentro do tema para estar preparado para o vestibular ou ENEM.

