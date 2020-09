Atualização de dados cadastrais para aposentadoria é facilitada pelo INSS

Os segurados que estão em busca da aposentadoria e estão com falhas no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) ou estão na fila de 777 mil requerimentos para cumprir exigências no INSS poderão conquistar a renda previdenciária com mais facilidade.

Neste mês, o INSS deixou de exigir a documentação original para atualização do Cnis e também está aceitando cópias simples para a realização da análise de requerimentos de benefícios. Portanto, as cópias autenticadas estão dispensadas.

De acordo com a portaria nº 892, a dispensa está válida desde o dia 2 deste mês e vale para requerimentos em andamento e em qualquer fase do processo de reconhecimento e manutenção de direito.

No entanto, existe uma exceção, sendo nos casos de processos em que há apuração de irregularidade, cuja origem sejam as informações nos documentos. De acordo com o INSS, comprovantes originais também poderão ser exigidos havendo dúvidas do órgão quanto à autenticidade ou à integridade do documento.

Erro no Cnis

O segurado tem algum problema na concessão ou do cálculo do benefício quando há erro no CNIS. O segurado pode consultar o extrato previdenciário pelo Meu INSS.

Em “Extrato de Contribuição (CNIS)”, o segurado pode conferir o documento com todos os dados. Caso conste alguma inconsistência nas informações, a retificação pode ser feita pelo próprio Meu INSS. O envio de cópias legíveis de documentos como carteiras de trabalho, RG, CPF serão exigidos.