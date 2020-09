Atualização do Windows 10 força instalação do novo Edge

A Microsoft liberou uma atualização para o Windows 10, que remove o Edge Legacy (lançado originalmente com o SO) e instala o Edge baseado no Chromium, lançado oficialmente em janeiro deste ano. A companhia já havia avisado que lançaria updates que forçariam essa substituição, e, agora, começou a cumprir a promessa.

Novo Edge será navegador padrão em poucos meses

O Edge baseado no Chromium já é o navegador padrão do Windows 10 desde a grande atualização de maio de 2020, ou a versão 2004, como é chamada. No entanto, para os usuários que possuem as versões anteriores do sistema (1909, 1903 e 1809), a Microsoft está forçando a instalação do novo navegador por meio do Windows Update, com a liberação do KB4576754.

Nova atualização para o Windows 10 força a instalação do novo Edge.Fonte: Bleeping Computer/Reprodução

Para a versão 1803 do Windows 10, há ainda o KB4576753, que tem o mesmo objetivo de substituir o antigo Edge pelo baseado no Chromium.

A atualização do sistema vai instalar uma versão inicial do navegador, que só será atualizada para a versão mais recente a partir da primeira vez que for aberto.

Esse parece ser um esforço da Microsoft para tornar o novo Edge como navegador padrão do Windows 10, para que a companhia possa focar nas atualizações do novo navegador, ao invés de se preocupar em corrigir bugs e brechas de segurança da versão antiga.

A empresa também já divulgou que deve encerrar o suporte para o Internet Explorer 11 no ano que vem.

Comece a aproveitar as novidades do novo Microsoft Edge

A substituição do Edge Legacy pelo baseado no Chromium é recomendada por vários motivos, como segurança e privacidade aprimorados, além dos novos recursos de Coleções e Leitura Avançada.

Além disso, o novo Edge é compatível com todas as extensões que funcionam no Google Chrome, o que lhe atribui centenas de novas funcionalidades.