Audiência da TV: Alerta Nacional com Sikêra Jr impulsiona RedeTV News

O Alerta Nacional, além de representar a maior audiência da RedeTV! ao longo do dia, segue impulsionando os índices do RedeTV News. Nesta terça-feira (1°), de acordo com dados anotados na Grande São Paulo, o jornalístico de Sikêra Jr atraiu bons índices, embalando o noticiário de Amanda Klein e Augusto Xavier.

No ar das 18h às 19h30, o Alerta Nacional acumulou 2,6 pontos. Logo após, o RedeTV News atingiu 1,8 de média. Com tais números, as duas atrações lideraram o ranking de mais vistos da emissora de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho. No terceiro lugar, ficou A Tarde é Sua; o vespertino de Sonia Abrão alcançou 1,6 ponto.

Cabe lembrar que o Alerta Nacional, coprodução da RedeTV! com a TV A Crítica, do Amazonas, surgiu para turbinar o horário nobre da casa. O êxito implicou na recente renovação de contrato do apresentador, por prazo longo: sete anos e um novo projeto, voltado para o entretenimento.

Pela manhã, 0,7 tanto do Você na TV de João Kléber quanto de Edu Guedes e Você – o culinarista, cabe lembrar, está de saída do canal. O Triturando abriu a faixa vespertina com 0,4. Franklin David e Lígia Mendes comandaram o programa, destinado a repercutir as notícias do mundo das celebridades.

No horário nobre, o TV Fama de Flávia Noronha e Nelson Rubens amealhou 0,7 de média. Logo depois, o Trace Trends com Magá Moura consolidou 0,6 ponto. O Luciana By Night emplacou 1,1. Ainda, 0,5 do Leitura Dinâmica, conduzido por Érica Reis, e 0,6 para o bloco Te Peguei.