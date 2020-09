Audiência da TV: Band vai bem com Datena, jornal e MasterChef

A Band garantiu bons índices de audiência nesta terça-feira (1°), de acordo com dados anotados na Grande São Paulo, com atrações tradicionais da grade. O Brasil Urgente, ancorado por José Luiz Datena, liderou o ranking de mais vistos da emissora. Na sequência, veio o Jornal da Band com Eduardo Oinegue e Lana Canepa. Por fim, o MasterChef de Ana Paula Padrão, Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella.

No ar das 16h às 18h50, o bloco nacional do Brasil Urgente atingiu 5,1 pontos. Em seguida, a edição local do noticiário de Datena assegurou 6 de média. O Jornal da Band, arrebatou 4,9. A novela Ouro Verde, que se aproxima da reta final, anotou 2,4 pontos. Em seguida, os números desabaram para 0,5 com o teleculto da Igreja Internacional da Graça, de R. R. Soares.

Coube ao Band Notícias, apresentado por Cynthia Martins e Douglas Santucci, elevar para 0,9 de média. Na sequência, 3,5 do MasterChef. O reality culinário capitaneado por Padrão, com Jacquin, Fogaça e Paola como jurados, vem apostando em um formato diferenciado por conta da pandemia de coronavírus, com um vencedor a cada episódio.