Audiência da TV: Jornal Nacional bomba com denúncias envolvendo Crivella

No dia em que completou 51 anos, o Jornal Nacional, da Globo, bombou na audiência! Dados obtidos na Grande São Paulo atestam o êxito da edição apresentada por Renata Vasconcellos e William Bonner nesta terça-feira (1°). Em foco, as denúncias contra o prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella e de funcionários comissionados que davam plantão em hospitais com o intuito de impedir reclamações de populares e reportagens sobre o colapso da saúde pública.

O Jornal Nacional rendeu 33,2 pontos – embalado pelas edições especiais de Totalmente Demais (2015) e Fina Estampa (2011), com 33,4 e 36,1 de média, respectivamente. O JN trouxe também a cobertura da pandemia de coronavírus, com boletim ancorado por Márcio Gomes. O jornalista, aliás, respondeu pelo SP2; o noticiário local registrou 27,1.

Pela manhã, o Bom Dia São Paulo marcou 8,2 pontos. O Bom Dia Brasil, por sua vez, garantiu 8,9 de média. Rodrigo Bocardi e Ana Paula Araújo conduziram os respectivos telejornais. Já o Encontro com Fátima Bernardes emplacou 7,6. Ainda, 12,4 do SP1 com César Tralli e para o Globo Esporte de Felipe Andreoli. E 13,3 do Jornal Hoje, conduzido por Maju Coutinho.

A Sessão da Tarde manteve os índices em alta: 13,5 para Uma Irmã na Minha Vida (2006). Na linha de shows, os dois últimos episódios de Cine Holliúdy consolidaram 19,9 pontos; a reapresentação de Tapas e Beijos atingiu 12,4. Por fim, 8,3 do Jornal da Globo com Renata Lo Prete, 6,6 para Conversa com Bial, 5,4 de Agentes da Shield, 4,4 para Defendor (2009) em Corujão e 4,7 do Hora Um com Roberto Kovalick.