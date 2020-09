Audiência da TV: Primeiro Impacto reage e vai bem; Casos de Família é vice

Mesmo com a audiência afetada drasticamente pela pandemia, o SBT foi beneficiado pela crise instaurada na manhã e tarde da Record e fechou na vice-liderança com o Primeiro Impacto e o Casos de Família na última segunda-feira (31).

No ar das 6h às 10h30, Marcão do Povo comandou o telejornal policial e garantiu a vice-liderança isolada com 4,8 pontos de média, 6,2 pontos de pico e 19% de share (número de televisores ligados. No mesmo horário, a Globo foi líder com 7,7 pontos, a Record apareceu na terceira posição com 3,3, a Band veio atrás com 0,6, seguida de perto pela RedeTV!, com 0,3.

Competindo com a reprise de Os Mutantes – Caminhos do Coração, Christina Rocha se deu bem. Exibido das 16h29 às 17h27, o Casos de Família amealhou 5,5 pontos de média, 7,0 de pico e 9% de share. Na faixa, a Globo liderou com 24,0 pontos, a Band apareceu em terceiro com 4,6, a Record em quarto com 3,6, e a RedeTV! com um distante 0,8 de média. Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande SP.

Ainda pela manhã, o SBT foi vice-líder com o Bom Dia & Cia (4,9). O Triturando (4,1), por sua vez, não repetiu os resultados dos “vizinhos” e ficou em terceiro lugar. A audiência cresceu com as mexicanas O Que a Vida Me Roubou (6,6) e Quando Me Apaixono (6,8).

A programação continuou com o SBT Brasil (6,1), Roda a Roda Jequiti (7,5), Chiquititas (7,1), Cúmplices de Um Resgate (6,1), Programa do Ratinho (5,8), Conexão Repórter (5,1), The Noite (3,3), Operação Mesquita (2,5), Triturando reprise (2,3), Alarma TV (2,1) e terminou com o Primeiro Impacto (2,1) apresentado por Dudu Camargo.