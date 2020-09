Audiência da TV: SBT sofre desgaste no horário nobre com Roda a Roda e novelas

O horário nobre do SBT está perdendo força. O Roda a Roda Jequiti, que já chegou aos dois dígitos, vem registrando índices modestos de audiência. O mesmo se aplica às novelas “para a família”. As reapresentações de Chiquititas (2013) e Cúmplices de um Resgate (2015) não empolgam o público do canal, como acontecera com títulos anteriores.

Dados obtidos na Grande São Paulo mostram que, nesta terça-feira (1°), o Roda a Roda com Rebeca Abravanel acumulou 7,8 pontos, 9 de pico e 11% de participação no número de televisores ligados (share); das 20h46 às 21h11, 6,3 para a Record, então com a reprise de Apocalipse (2017).

Logo depois, entre 21h14 e 22h01, 7,6 pontos, 8,5 de pico e 10% de share para Chiquititas contra 5,8 da terceira colocada. Das 22h01 às 22h37, 6,5 pontos, 7,4 de pico e 9% de share para Cúmplices de um Resgate frente 5 da principal concorrente.

O SBT também alcançou a vice-liderança com Programa do Ratinho (6,4 x 4,2), Deuses do Egito (2016) em Cine Espetacular (5,6 x 2) – em homenagem a Chadwick Boseman –, The Noite com Danilo Gentili (3,5 x 0,6) e Operação Mesquita (2,3 x 0,4).

Pela manhã, o Primeiro Impacto, de Dudu Camargo e Marcão do Povo, amealhou 4,1 pontos, 5,1 de pico e 16% de share para o Primeiro Impacto; entre 6h e 10h30, 2,6 para a Record. O Casos de Família, a cargo de Christina Rocha, anotou 4,4 pontos, 5,5 de pico e 8% de share; das 16h31 às 17h28, 3,4 da terceira colocada.

O Triturando amargou apenas 3,8 de média. O vespertino de Ana Paula Renault, Chris Flores, Flor Fernandez e Gabriel Cartolano segue na terceira colocação, assim como as Novelas da Tarde – embora estas conquistem números melhores. O Que a Vida me Roubou atingiu, nesta terça, 5,7 pontos; Quando me Apaixono bateu 6,8. O SBT Brasil, com Marcelo Torres e Rachel Sheherazade, consolidou 5,5.