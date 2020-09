Áudio vaza na CNN Brasil e Phelipe Siani cai na gargalhada

Um dos telejornais da CNN Brasil passou por um momento inusitado nesta sexta-feira (4). Durante o CNN Live, o áudio da repórter Caroline Luise vazou ao vivo. Pheline Siani, então, caiu na risada.

Tudo aconteceu logo depois da jornalista ter feito uma entrada ao vivo. Na ocasião, ela havia dado atualizações sobre o estado de saúde do cantor Parrerito. No entanto, logo depois da participação, a voz dela acabou entrando no estúdio.

“Tiago do céu”, disparou a repórter no áudio que vazou no telejornal. Rapidamente, o âncora da CNN Brasil reagiu: “Tiago do céu. Vazou aqui a Carol falando com algum Tiago”.

O ex-Globo ainda caiu na gargalhada. “Acontece, ao vivo é assim mesmo”, emendou a âncora Marcela Rahal. “Acontece. Tiago do céu, ajuda a Carol aí”, brincou Phelipe Siani.

Uma situação parecida aconteceu nesta semana com William Waack. Durante o Jornal da CNN, após o anúncio da chegada da CNN Brasil na Rádio Transamérica, o jornalista questionou o que o canal colocaria no ar com a nova parceria.

Na volta de uma reportagem, o canal de notícias dividiu a tela com Waack e Taís Lopes, que estava direito do estúdio. No GC, a informação: “Novidade no ar. CNN Brasil vai estrear no rádio em outubro. Time da emissora estará na rede Transamérica”.

Enquanto Taís estava preparada para a volta ao vivo, o ex-âncora do Jornal da Globo pensou que a reportagem ainda estava no ar e soltou: “Fiquei curioso para saber o que eles vão transmitir!”.

Quando percebeu a gafe, o veterano tentou mudar a situação. “Taís, estava falando no ponto. Estava curioso para saber como é que vai ser. Sempre gostei de rádio. Já fiz muita rádio”, disse William Waack, visivelmente envergonhado.