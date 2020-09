Auxílio de R$ 300: Calendário desta quinta-feira (24) para beneficiários do Bolsa Família

Nesta quinta-feira (24), o penúltimo grupo da semana recebe o pagamento do auxílio emergencial de R$ 300. Atualmente, o chamado auxílio emergencial residual está sendo pago apenas para quem é beneficiário do Bolsa Família.

O cronograma dos beneficiários do Bolsa Família para o auxílio segue as mesmas datas do programa original. Ou seja, o pagamento acontece nos últimos dias úteis do mês e segue de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

O pagamento desta quinta-feira (24) será feito para quem tem o NIS terminado em 6. Já na sexta-feira (25), o pagamento ocorre para quem tem NIS terminado em 7. Sábado e pagamento não há pagamento para esse grupo. O cronograma retorna segunda-feira que vem e segue até 30 de setembro.

O calendário das quatro parcelas de R$ 300 para os demais beneficiários, tanto os que se inscreveram pelo site ou app quanto os que estão inscritos no Cadastro Único, ainda não foi divulgado. Entretanto, nesta semana o ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni afirmou que os cronogramas devem ser divulgados até segunda-feira que vem.

Veja abaixo o cronograma completo da primeira parcela de R$ 300 para beneficiários do Bolsa Família.

17 de setembro: NIS de final 1

18 de setembro: NIS de final 2

Você Pode Gostar Também:

21 de setembro: NIS de final 3

22 de setembro: NIS de final 4

23 de setembro: NIS de final 5

24 de setembro: NIS de final 6

25 de setembro: NIS de final 7

28 de setembro: NIS de final 8

29 de setembro: NIS de final 9

30 de setembro: NIS de final 0