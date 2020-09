Auxílio de R$ 600: Calendário da quarta parcela desta sexta-feira (18)

Os beneficiários que começaram a receber o auxílio emergencial de R$ 600 em maio agora estão recebendo o pagamento da quarta parcela. Os beneficiários nascidos em julho recebem nesta sexta-feira (18).

O pagamento da quarta parcela de R$ 600 foi iniciado dia 28 de agosto e segue até 30 de setembro. Os beneficiários nascidos em julho poderão fazer o saque em espécie do auxílio a partir do dia 8 de agosto. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado no app Caixa Tem.

Confira abaixo os detalhes do calendário de pagamento e de saque do auxílio.

Pagamento da quarta parcela

28 de agosto: nascidos em janeiro

2 de setembro: nascidos em fevereiro

4 de setembro: nascidos em março

9 de setembro: nascidos em abril

11 de setembro: nascidos em maio

16 de setembro: nascidos em junho

18 de setembro: nascidos em julho

23 de setembro: nascidos em agosto

25 de setembro: nascidos em setembro

28 de setembro: nascidos em outubro

28 de setembro: nascidos em novembro

30 de setembro: nascidos em dezembro

Saque a transferência da 4ª parcela

19 de setembro: nascidos em janeiro

22 de setembro: nascidos em fevereiro

29 de setembro: nascidos em março

1 de outubro: nascidos em abril

3 de outubro: nascidos em maio

6 de outubro: nascidos em junho

8 de outubro: nascidos em julho

13 de outubro: nascidos em agosto

15 de outubro: nascidos em setembro

20 de outubro: nascidos em outubro

22 de outubro: nascidos em novembro

27 de outubro: nascidos em dezembro