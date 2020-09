Auxílio de R$ 600: Calendário da quinta parcela desta segunda-feira (28)

Nesta segunda-feira (28), dois grupos receberão o pagamento da quinta parcela de R$ 600 do auxílio emergencial. A quinta parcela é paga para os beneficiários que começaram a receber o auxílio em abril. Esse deve ser o único grupo que receberá as quatro parcelas de R$ 300 do chamado auxílio emergencial residual.

O pagamento desta segunda-feira será feito para os beneficiários nascidos em outubro e em novembro. O calendário chega ao fim quarta-feira (30), quando o pagamento será feito aos nascidos em dezembro.

Os beneficiários nascidos em outubro poderão fazer o saque em espécie a partir de 20 de outubro. E os nascidos em novembro, a partir de 22 de outubro. Veja abaixo todos os detalhes.

Pagamento da quinta parcela

28 de agosto: nascidos em janeiro

2 de setembro: nascidos em fevereiro

4 de setembro: nascidos em março

9 de setembro: nascidos em abril

11 de setembro: nascidos em maio

16 de setembro: nascidos em junho

18 de setembro: nascidos em julho

23 de setembro: nascidos em agosto

25 de setembro: nascidos em setembro

28 de setembro: nascidos em outubro

Você Pode Gostar Também:

28 de setembro: nascidos em novembro

30 de setembro: nascidos em dezembro

Saque a transferência da 5ª parcela

19 de setembro: nascidos em janeiro

22 de setembro: nascidos em fevereiro

29 de setembro: nascidos em março

1 de outubro: nascidos em abril

3 de outubro: nascidos em maio

6 de outubro: nascidos em junho

8 de outubro: nascidos em julho

13 de outubro: nascidos em agosto

15 de outubro: nascidos em setembro

20 de outubro: nascidos em outubro

22 de outubro: nascidos em novembro

27 de outubro: nascidos em dezembro