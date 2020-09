Auxílio de R$ 600: Calendário do saque da primeira parcela desta terça-feira (01)

Até o dia 26 de agosto, os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 que fizeram cadastro entre 17 de junho e 2 de julho receberam a primeira parcela. Neste do dia 25 de julho, esse grupo está tendo o saque e transferência liberados, de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários.

Nesta terça-feira (01), o saque em espécie e transferência direta do auxílio ficam liberados para os nascidos em agosto. Ou seja, agora, os nascidos entre janeiro e agosto já podem fazer as duas movimentações. Os nascidos entre setembro e dezembro terão as duas movimentações liberadas até o dia 17 de setembro.

Veja abaixo os detalhes completos dos dois calendários do auxílio para beneficiários da primeira parcela.

Pagamento da primeira parcela

22 de julho: nascidos em janeiro

24 de julho: nascidos em fevereiro

29 de julho: nascidos em março

31 de julho: nascidos em abril

5 de agosto: nascidos em maio

7 de agosto: nascidos em junho

12 de agosto: nascidos em julho

14 de agosto: nascidos em agosto

17 de agosto: nascidos em setembro

19 de agosto: nascidos em outubro

21 de agosto: nascidos em novembro

26 de agosto: nascidos em dezembro

Saque a transferência da 1ª parcela

25 de julho: nascidos em janeiro

1 de agosto: nascidos em fevereiro

1 de agosto: nascidos em março

8 de agosto: nascidos em abril

13 de agosto: nascidos em maio

22 de agosto: nascidos em junho

27 de agosto: nascidos em julho

1 de setembro: nascidos em agosto

5 de setembro: nascidos em setembro

12 de setembro: nascidos em outubro

12 de setembro: nascidos em novembro

17 de setembro: nascidos em dezembro