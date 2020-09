Auxílio de R$ 600: Estrangeiros recebem benefício pago pelo governo

Cerca de 40 mil estrangeiros receberam o auxílio emergencial de R$ 600, pago pelo governo federal para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda. O total equivale aos estrangeiros que estão inscritos no Cadastro Único e receberam o benefício.

De acordo com a revista Época, o governo não sabe quantos estrangeiros não inscritos no Cadastro Único receberam o auxílio. O aplicativo não cobra a nacionalidade de quem faz o pedido do benefício. Os dados ficam presentes na Lei de Acesso à Informação.

Auxílio emergencial prorrogado

O presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por quatro meses no valor de R$ 300. A extensão do auxílio foi oficializada por meio de medida provisória e agora terá que ser aprovada por deputados e senadores no Congresso Nacional.

“Não é um valor o suficiente muitas vezes para todas as necessidades, mas basicamente atende. O valor definido agora há pouco é um pouco superior a 50% do valor do Bolsa Família. Então, decidimos aqui, até atendendo a economia em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$ 300”, disse Bolsonaro.

Neste ano, o Executivo depositou cinco parcelas de R$ 600 para os beneficiários do auxílio, visando ajudar os brasileiros de baixa renda, trabalhadores informais, MEIs, autônomos e desempregados.

O presidente Jair Bolsonaro já havia informado sobre a redução do valor do benefício e argumenta que, se o valo pode parecer pouco para os brasileiros afetados pela pandemia, “é muito para quem paga, no caso, o Brasil”.

O novo cronograma de pagamento das parcelas extras do benefício deverá ser divulgado pelo Ministério da Cidadania ainda esta semana. A partir do dia 17 deste mês, os beneficiários do Bolsa Família começam a receber o pagamento da 6ª parcela, conforme o último dígito do NIS.