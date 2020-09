Auxílio de R$ 600: LIBERADA 4ª parcela retroativa para ESTES trabalhadores

Quarta parcela do auxílio está sendo paga para quem começou a receber a primeira em maio

Mais um grupo recebe a quarta parcela do auxílio emergencial hoje. Receberão a parcela de R$ 600 os beneficiários nascidos em abril. O pagamento começou a ser feito dia 28 de agosto.

Os nascidos em abril terão o valor do auxílio creditado em conta poupança social digital da Caixa. Apenas a partir do dia 1 de outubro será possível fazer o saque em espécie ou transferência direta.

O calendário de saque segue até dia 27 de outubro. Veja abaixo o cronograma completo.

Pagamento da quarta parcela

28 de agosto: nascidos em janeiro

2 de setembro: nascidos em fevereiro

4 de setembro: nascidos em março

9 de setembro: nascidos em abril

11 de setembro: nascidos em maio

16 de setembro: nascidos em junho

18 de setembro: nascidos em julho

23 de setembro: nascidos em agosto

25 de setembro: nascidos em setembro

28 de setembro: nascidos em outubro

28 de setembro: nascidos em novembro

30 de setembro: nascidos em dezembro

Saque a transferência da 4ª parcela

19 de setembro: nascidos em janeiro

22 de setembro: nascidos em fevereiro

29 de setembro: nascidos em março

1 de outubro: nascidos em abril

3 de outubro: nascidos em maio

6 de outubro: nascidos em junho

8 de outubro: nascidos em julho

13 de outubro: nascidos em agosto

15 de outubro: nascidos em setembro

20 de outubro: nascidos em outubro

22 de outubro: nascidos em novembro

27 de outubro: nascidos em dezembro

Primeira parcela de R$ 300

O Governo Federal liberou as quatro parcelas finais do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família. As novas parcelas pagarão R$ 300 a cada mês. No caso de mães chefes de família, o pagamento é de R$ 600 a cada parcela.

Assim como aconteceu nos pagamentos anteriores, o calendário para os beneficiários do Bolsa Família segue de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), começando por quem tem NIS terminado em 1 e terminando em quem tem NIS com final 0.

Veja também: Auxílio de R$ 300 recebe 262 emendas e deputados pedem R$ 600