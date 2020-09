Auxílio de R$ 600 representa 93% da renda de 20 milhões de brasileiros

O auxílio emergencial representou uma importante parcela da renda dos brasileiros mais pobres

De acordo com o Ministério da Economia, o auxílio emergencial de R$ 600 foi extremamente importante para os 10% mais pobres da população brasileira. Os dados do ministério mostram que 93% da renda domiciliar dos 10% mais pobres vieram do auxílio de R$ 600.

Isso significa que 20,7 milhões de brasileiros tem 93% da renda oriunda do auxílio de R$ 600. Os dados foram divulgados pouco depois do auxílio emergencial de R$ 300 começar a ser pago. Atualmente, o auxílio de R$ 300 está sendo pago apenas para os beneficiários da Bolsa Família.

O governo confirmou a segunda e última prorrogação do auxílio emergencial recentemente. Em suas cinco primeiras parcelas, foram pagas parcelas de R$ 600 aos beneficiários. A segunda prorrogação foi de quatro meses, mas agora pela metade do valor, por R$ 300 a cada parcela.

Essa prorrogação será paga entre setembro e dezembro, independente de quantas parcelas já foram pagas. Isso significa que apenas os beneficiários do Bolsa Família e quem começou a receber o auxílio de R$ 600 em abril receberão as quatro parcelas de R$ 300. O restante dos beneficiários receberá menos parcelas.

Levando em conta a importância do auxílio emergencial de R$ 600 entre os 10% mais pobres da população, especialistas temem o aumento da pobreza após o pagamento do auxílio de R$ 300 e fim definitivo do programa.