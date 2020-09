Auxílio de R$300 e R$600: VEJA os pagamentos da 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª parcelas

Diversas parcelas do auxílio emergencial seguem sendo liberadas pela Caixa Econômica Federal nesta semana, desde a segunda até a quinta parcela de R$ 600 e, até mesmo a sexta parcela no valor de R$ 300.

A segunda, terceira, quarta e quinta parcela foram pagas para os beneficiários nascidos em agosto e setembro, além da liberação do saque para os nascidos em fevereiro.

Auxílio de R$ 600

Os nascidos em agosto recebem desde a segunda até a quinta parcela, a depender de quando o benefício foi aprovado. Além disso, os nascidos em setembro recebem desde a segunda até a quinta parcela, a depender de quando o benefício foi aprovado.

Saque e transferência

Os nascidos em fevereiro já podem sacar ou transferir o recurso.

Auxílio de R$ 300

A sexta parcela no valor de R$ 300, também conhecida como auxílio emergencial residual, será paga durante toda esta semana para os beneficiários inscritos no Bolsa Família.

O calendário para inscritos do Bolsa Família segue a ordem do último digito do Número de Identificação Social (NIS).

Veja abaixo o calendário completo da sexta parcela de pagamento do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família. O pagamento é de R$ 300 – ou de R$ 600, para mães chefes de família.

17 de setembro: NIS de final 1

18 de setembro: NIS de final 2

21 de setembro: NIS de final 3

22 de setembro: NIS de final 4

23 de setembro: NIS de final 5

24 de setembro: NIS de final 6

25 de setembro: NIS de final 7

28 de setembro: NIS de final 8

29 de setembro: NIS de final 9

30 de setembro: NIS de final 0

Auxílio prorrogado até dezembro

O presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por quatro meses no valor de R$ 300. A extensão do auxílio foi oficializada por meio de medida provisória e terá que ser aprovada por deputados e senadores no Congresso Nacional.

“Não é um valor o suficiente muitas vezes para todas as necessidades, mas basicamente atende. O valor definido agora há pouco é um pouco superior a 50% do valor do Bolsa Família. Então, decidimos aqui, até atendendo a economia em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$ 300”, disse Bolsonaro.

Neste ano, o Executivo depositou cinco parcelas de R$ 600 para os beneficiários do auxílio, visando ajudar os brasileiros de baixa renda, trabalhadores informais, MEIs, autônomos e desempregados.

O presidente Jair Bolsonaro já havia informado sobre a redução do valor do benefício e argumenta que, se o valo pode parecer pouco para os brasileiros afetados pela pandemia, “é muito para quem paga, no caso, o Brasil”.

De acordo com cálculos feitos pela equipe econômica, o custo mensal do benefício foi de R$ 50 bilhões por mês durante a primeira fase do programa.