Auxílio de R$600: Confira TODOS os pagamentos do benefício nesta semana

A Caixa Econômica Federal vai realizar o pagamento do auxílio emergencial de R$600 (com possibilidade de chegar a R$1.200) aos nascidos em abril na quarta-feira, 09 de setembro. Os cidadãos receberão o benefício em suas contas poupanças sociais digitais o depósito de mais uma parcela do benefício.

O pagamento será liberado para os brasileiros que se cadastraram por meio do aplicativo Caixa / Auxílio Emergencial ou pelo site da Caixa, de 2 de abril a 2 de julho.

No grupo que receberá o dinheiro nesta semana, há beneficiários da primeira à quinta parcela. Isso depende do mês em que receberam o primeiro pagamento ou de quando se cadastraram.

Além disso, o pagamento é liberado para:

quem teve o auxílio negado e contestou a decisão do Governo Federal;

trabalhadores que foram reavaliados em julho ou agosto e tiveram o benefício liberado;

quem se inscreveu pelos correios (recebem o primeiro pagamento nesta semana).

Os nascidos em abril recebem o dinheiro em espécie ou fazer transferência para outra conta bancária a partir do dia 1º de outubro. Por enquanto, o dinheiro só poderá ser usado para movimentação de recursos dentro do aplicativo Caixa Tem, ou seja, poderá ser utilizado para pagar boletos ou compras em lojas, farmácias e supermercados.

Sexta-feira

Na próxima sexta-feira, 11 de setembro, o auxílio emergencial vai ser liberado para quem nasceu em maio. O benefício será liberado por meio do Caixa Tem, sem possibilidade, ainda, de saques em dinheiro. Para essa opção, o beneficiário terá que esperar o dia 03 de outubro. Esses pagamentos já fazem parte do ciclo 2.

Você Pode Gostar Também:

Sábado

No sábado, 12 de setembro, a Caixa confirmou os saques e transferências bancárias do auxílio emergencial para quem nasceu em outubro e novembro. Esses cidadãos tiveram o depósito de seus benefícios em 19 de agosto (nascidos em outubro) e 21 de agosto (nascidos em novembro). Esses pagamentos ainda fazem parte do ciclo 1.

Auxílio prorrogado até dezembro; valor é de R$300

O presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por quatro meses no valor de R$ 300. A extensão do auxílio será oficializada por meio de medida provisória e terá que ser aprovada por deputados e senadores no Congresso Nacional.

“Não é um valor o suficiente muitas vezes para todas as necessidades, mas basicamente atende. O valor definido agora há pouco é um pouco superior a 50% do valor do Bolsa Família. Então, decidimos aqui, até atendendo a economia em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$ 300”, disse Bolsonaro.

Neste ano, o Executivo depositou cinco parcelas de R$ 600 para os beneficiários do auxílio, visando ajudar os brasileiros de baixa renda, trabalhadores informais, MEIs, autônomos e desempregados.

O presidente Jair Bolsonaro já havia informado sobre a redução do valor do benefício e argumenta que, se o valo pode parecer pouco para os brasileiros afetados pela pandemia, “é muito para quem paga, no caso, o Brasil”.

De acordo com cálculos feitos pela equipe econômica, o custo mensal do benefício foi de R$ 50 bilhões por mês durante a primeira fase do programa.

Veja também: Projeto prevê R$ 800 logo após o fim do auxílio emergencial