Auxílio emergencial: 21% dos que recorreram na Justiça conseguiram aprovação

Os números foram divulgados pela Advocacia-Geral da União nesta quarta-feira

Até a última segunda-feira (31), mais de 62 mil brasileiros que tiveram o cadastro para o auxílio emergencial negado entraram na Justiça para reverter a decisão. Os números foram divulgados pela Advocacia-Geral da União (AGU) nesta quarta-feira (02).

Das mais de 62 mil pessoas, cerca de 21% conseguiram reverter e acabaram com decisão favorável. Ou seja, cerca de 21% tiveram a decisão encaminhada ao Ministério da Cidadania e o pagamento será realizado. Em alguns casos, o cidadão conseguiu receber as cinco parcelas de R$ 600 do auxílio de uma só vez.

O restante dos casos inclui tanto os que tiveram a contestação negada quanto os que continuam sendo analisados pela Justiça e podem ser aprovados ou não nos próximos dias.

Ainda de acordo com os dados divulgados, cerca de um quarto dos processos foi ajuizado pela Defensoria Pública da União (DPU). A DPU dá assistência para quem mora em algum dos 70 municípios brasileiros que atende, em parceria com o Ministério da Cidadania. O departamento faz com que pendências no cadastro sejam resolvidas sem que seja necessário passar por um juiz. Entretanto, em casos mais complexos, pode ser necessário abrir processo judicial.

De acordo com a DPU, até o dia 27 de agosto, foram abertos 16.841 processos judiciais sobre o benefício. Também foram abertos 70.563 procedimentos administrativos.