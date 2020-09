Auxílio emergencial chega a R$ 207,9 bi para 67,2 milhões de brasileiros

Nesta sexta-feira (25), a Caixa alcançou a marca de 304,5 milhões de pagamentos do auxílio emergencial para 67,2 milhões de brasileiros. Os pagamentos somam um total de R$ 207,9 bilhões disponibilizados pelo governo, com a finalidade de amenizar os impactos da pandemia do coronavírus.

A Caixa processou, no total, 109,1 milhões de cadastros para o auxílio emergencial. Foram 1,73 bilhão de visitas ao site do programa; mais de 120 milhões de downloads do aplicativo; mais de 520 milhões de ligações para central telefônica 111 e mais de 240 milhões de downloads do aplicativo Caixa Tem.

Pagamentos desta sexta (25)

A Caixa Econômica Federal (CEF) realiza nesta sexta-feira, 25 de setembro, o pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial a 5,6 milhões de beneficiários.

Do total de cidadãos com o direito ao auxílio, estão:

1,6 milhão de trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, cujo número do NIS é terminado em 7.

que fazem parte do Bolsa Família, cujo número do NIS é terminado em 7. 4 milhões de trabalhadores que estão no Cadastro Único, inscritos por meio de aplicativo, site ou pelos Correios, aniversariantes em setembro.

Para quem é beneficiário do Bolsa Família, o valor pago é referente a primeira parcela do auxílio emergencial residual com o valor de R$ 300. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa.

Para os demais grupos, com pagamentos até a 5ª parcela, seguem os depósitos de R$ 600 na conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual.

VEJA QUEM RECEBE NESTA SEXTA-FEIRA

1,6 milhão de trabalhadores do Bolsa Família aprovados no programa, cujo número do NIS termina em 7

4 milhões de trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em setembro, recebem a próxima parcela:

– aprovados no primeiro lote recebem a quinta parcela;

– aprovados no segundo lote recebem a quarta parcela;

– aprovados no terceiro e quarto lotes recebem a terceira;

– aprovados no quinto e sexto lotes recebem a segunda;

– aprovados no sétimo lote recebem a primeira parcela;

– aprovados no primeiro lote, mas que tiveram o benefício suspenso, recebem a quinta parcela;

– aprovados em outros lotes, que receberam a primeira parcela em meses anteriores mas tiveram o pagamento reavaliado em agosto, recebem todas as parcelas restantes, até a quinta.

1ª, 2ª, 3ª, 4ª ou 5ª parcela?

A parcela do auxílio de R$600 liberada para saque ou transferências depende de quando o cadastro foi aprovado, conforme os critérios:

1ª parcela : quem se cadastrou com ajuda de funcionários dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho

: quem se cadastrou com ajuda de funcionários dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho 1ª parcela : quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 3 de julho e 16 de agosto

: quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 3 de julho e 16 de agosto 2ª parcela : quem teve o cadastro aprovado em julho

: quem teve o cadastro aprovado em julho 2ª parcela : quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho

: quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho 3ª parcela : quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho

: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho 4ª parcela : quem começou a receber o auxílio em maio

: quem começou a receber o auxílio em maio 5ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril

Calendário

Ciclo 2

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020 – receberá a quinta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 – receberá a quarta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – receberá a terceira parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – receberá a segunda parcela

Depósito do dinheiro

28 de agosto – nascidos em janeiro

2 de setembro – nascidos em fevereiro

4 de setembro – nascidos em março

9 de setembro – nascidos em abril

11 de setembro – nascidos em maio

16 de setembro – nascidos em junho

18 de setembro – nascidos em julho

23 de setembro – nascidos em agosto

25 de setembro – nascidos em setembro

28 de setembro – nascidos em outubro e novembro

30 de setembro – nascidos em dezembro

Liberação de saque e transferência

19 de setembro – nascidos em janeiro

22 de setembro – nascidos em fevereiro

29 de setembro – nascidos em março

1º de outubro – nascidos em abril

3 de outubro – nascidos em maio

6 de outubro – nascidos em junho

8 de outubro – nascidos em julho

13 de outubro – nascidos em agosto

15 de outubro – nascidos em setembro

20 de outubro – nascidos em outubro

22 de outubro – nascidos em novembro

27 de outubro – nascidos em dezembro

Ciclo 3

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 – receberá a quinta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – receberá a quarta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – receberá a terceira parcela

Depósito do dinheiro

9 de outubro – nascidos em janeiro e fevereiro

16 de outubro – nascidos em março e abril

23 de outubro – nascidos em maio e junho

30 de outubro – nascidos em julho e agosto

6 de novembro – nascidos em setembro e outubro

13 de novembro – nascidos em novembro e dezembro

Liberação de saque e retirada

29 de outubro – nascidos em janeiro e fevereiro

3 de novembro – nascidos em março e abril

10 de novembro – nascidos em maio e junho

12 de novembro – nascidos em julho e agosto

17 de novembro – nascidos em setembro e outubro

19 de novembro – nascidos em novembro e dezembro

Ciclo 4

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – receberá a quinta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – receberá a quarta e a quinta parcelas

Depósito do dinheiro

16 de novembro – nascidos em janeiro e fevereiro

18 de novembro – nascidos em março e abril

20 de novembro – nascidos em maio e junho

23 de novembro – nascidos em julho e agosto

27 de novembro – nascidos em setembro e outubro

30 de novembro – nascidos em novembro e dezembro

Liberação de saque e retirada

26 de novembro – nascidos em janeiro e fevereiro

1º de dezembro – nascidos em março e abril

3 de dezembro – nascidos em maio e junho

8 de dezembro – nascidos em julho e agosto

10 de dezembro – nascidos em setembro e outubro

15 de dezembro – nascidos em novembro e dezembro

Calendário da 6ª parcela

O Governo Federal liberou entre 17 e 30 de setembro o pagamento do auxílio emergencial, já com o valor de R$300, para os beneficiários do Bolsa Família. Quem for mãe chefe de família, o pagamento será dobrado, com valor de R$600.

O cronograma de pagamento segue o Número de Identificação Social (NIS) final do beneficiário. Quem não é cadastrado no Bolsa Família ainda não tem datas de pagamento. Para quem não recebe o Bolsa Família, o governo não divulgou as datas de pagamento.

Veja o calendário: