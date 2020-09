Auxílio emergencial já pagou mais de R$ 212 bilhões

Governo já gastou 86% do orçamento para pagamento das cinco parcelas do auxílio

O governo federal já gastou mais de R$ 212,8 bilhões com pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. O valor equivale a 86% do orçamento total de R$ 254,4 bilhões para pagar as cinco parcelas já confirmadas.

Nesta semana, o governo deve anunciar oficialmente a prorrogação do auxílio até dezembro de 2020, mas com parcelas menores. A expectativa é que o anúncio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aconteça nesta terça-feira (01). O presidente deve anunciar os recursos para as novas parcelas e o valor.

As Medidas Provisórias (MP) editadas pelo governo para enfrentar a pandemia preveem um total de R$ 512 bilhões para todas as ações. Até agora, o governo gastou R$ 366,5 bilhões. E, deste total, quase 60% foi gasto com pagamento do auxílio emergencial.

Esses números são atualizados todos os dias e ficam disponíveis no Portal Tesouro Transparente, da Secretaria do Tesouro Nacional, ligada ao Ministério da Economia. Os números estão presentes no Monitoramento dos Gastos da União com Combate à Covid-19. O Ministério da Cidadania foi a pasta que mais recebeu esses recursos emergenciais.

O primeiro grupo de beneficiários do auxílio emergencial terminou de receber a quinta parcela nesta segunda-feira (31). O pagamento foi finalizado para os beneficiários do Bolsa Família. Os demais grupos seguem recebendo o pagamento, organizado de acordo com o mês de nascimento, até dezembro.