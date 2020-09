Away: quão próximo estamos de uma viagem à Marte como da série?

Away é um dos mais recentes lançamentos da Netflix e mostra uma equipe de astronautas em uma grande viagem espacial. A série é situada em um futuro que torna possível viajar até Marte e usou o conhecimento de profissionais renomados, como o astronauta Mike Massimino, da NASA, para manter Away o mais próximo possível da realidade.

A produção, estrelada por Hilary Swank no papel da comandante Emma Green, mostra grande tensão no espaço conforme pequenos problemas acontecem, assim como o drama de estar longe da família. Além disso, desperta no público a pergunta sobre o quão próxima a humanidade está de realmente conseguir sair da Terra em uma viagem espacial direto para Marte.

Mais detalhes de Away

De acordo com o que revela Andrew Hinderaker, criador e produtor executivo de Away, em uma conversa com membro da NASA, a ideia de ir até Marte é altamente possível para o nosso contexto atual. Esse é um dos motivos, inclusive, que a série se passa em um futuro tão próximo ao nosso, afinal, poderia acontecer a qualquer momento, de acordo com o especialista.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

A diferença é que, atualmente, parece faltar uma união internacional para alcançar tal objetivo. Em Away, esse obstáculo é ultrapassado e vemos o resultado de algo que poderia estar acontecendo para além da ficção.

Ainda de acordo com Hinderaker, um dos maiores problemas foi conseguir captar as emoções descritas pelos astronautas de forma visual. Apesar do que eles relatam sobre a pressão, nervosismo e empolgação, para o espectador esse processo pode acabar sendo tedioso, por isso, foi preciso pensar em diferentes maneiras técnicas para que Away conseguisse captar os sentimentos reais.

Um ponto que ajudou nesse processo foi ter elementos físicos durante a gravação da série e não apenas efeitos especiais. Os objetos, criados a partir da concepção de David Sanderfur, designer de produção de Away, ajudaram a dar mais realidade conforme Emma e Misha, os astronautas, realmente interagiam com eles durante a viagem. Tudo isso planejado para gerar um maior senso de realidade, mesmo tratando-se de uma série de ficção situada no futuro.

Desde o design até as falas e ações dos personagens, com base na consulta com especialistas das NASA, contribuem para criar uma atmosfera extremamente convincente e não distancia o espectador do que está sendo mostrado na tela.

Away, a nova série da Netflix, está disponível para ser maratonada na plataforma de streaming. A primeira temporada tem apenas dez episódios, o que nos fazer pedir por mais imediatamente!