Luiza Ambiel perdeu o controle com Biel na primeira prova de distribuição de prêmios em A Fazenda 12 e o chamou de “babaca”. Visivelmente irritada com o funkeiro, ainda cometeu uma gafe e chamou o apresentador Marcos Mion de “Bial”, repetindo o erro de Túlio Maravilha na temporada passada do reality show da Record.

Na noite desta quinta-feira (10), somente dez peões puderam participar da brincadeira, que distribuiu prêmios interessantes para os confinados. Para isso, a produção armou uma dinâmica que provocou os primeiros atritos mais graves entre os peões.

Pela regra, o peão sorteado por Mion conquistaria a permanência na brincadeira e teria que eliminar um adversário. Biel teve sorte e decidiu eliminar a eterna musa da banheira do Gugu alegando falta de afinidade. Ela não gostou da justificativa, ficou visivelmente nervosa e iniciou seu desabafo sobre o comportamento do garoto.

“Por eu ser mais velha, ele deveria me respeitar. Fiquei chateada porque gosto muito dele. Mas não vou bater tambor para babaca”, disse ela, tremendo e com lágrimas nos olhos. O clima ficou mais leve por conta de uma gafe que ela cometeu logo na sequência, chamando Mion de Bial. Todos gargalharam com a gafe.

Biel comemora prêmio conquistado em A Fazenda 12

Mas esse não foi o único atrito da noite. O sertanejo Mariano descartou Lucas Strabko, o Cartolouco, que saiu da prova gritando: “Por isso que eu falo que Camaro Amarelo é ruim”, disse ele, referindo-se ao hit que tornou o cantor famoso.

A prova teve uma onda de reviravoltas. Além de Biel e Mariano, ficaram na disputa dos prêmios Jakelyne Oliveira, Jojo Todynho, JP Gadêlha, Juliano Ceglia, Lucas Selfie, MC Mirella, Tays Reis e Victória Villarim.

Posicionados à frente de baús, Mion promoveu algumas trocas determinadas antes do sorteio. Lucas, por estar no número 3, teve que trocar um colega que havia sido eliminado por um que estava na prova. Foi quando tirou Biel do jogo e resgatou Luiza, que lhe deu um selinho em comemoração.

A comemoração durou pouco, porque Juliano, à frente do baú 8, teve que promover a mesma troca e trouxe Biel de volta, tirando novamente a veterana da brincadeira.

Após as trocas, os peões revelaram seus prêmios. E justamente Biel ficou com o mais valioso da noite: um carro zero-quilômetro. Victória Villarim conquistou a imunidade da semana. E os outros oito participantes ganharam cachês em dinheiro, que variavam entre R$ 3 mil e R$ 10 mil.

