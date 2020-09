Babu Santana recebe Daniel Lenhardt em casa e web questiona amizade improvável

Apesar de não terem sido grandes amigos no BBB 2020, chegando até a discutirem no confiamento, Babu Santana e Daniel Lenhardt decidiram dar uma chance à amizade. Isto porque, no último domingo (30), o ator recebeu o modelo, Flay e Guilherme Napolitano em sua casa, na Ilha da Gigóia, no Rio de Janeiro.

Quem compartilhou os registros foi a namorada do ator da Globo, Tatiane Melo, gerando reações por parte dos seguidores.

“A maior reviravolta desse ano é o Daniel na casa do Babu“, opinou um rapaz. “Se alguém me falasse lá em março que aqui fora o Daniel estaria na casa do Babu, eu ia berra tanto na cara da pessoa“, brincou mais uma.

Recentemente, Babu Santana revelou que sofria bullying de seus amigos por saber cuidar da casa. O ex-BBB contou que os colegas zombavam dele por causa dos afazeres domésticos.

“Lembro que a coisa tóxica da masculinidade era ter que me afirmar entre os homens da minha idade tendo uma visão totalmente feminista. Todo mundo me sacaneava porque para dar o rolê estava condicionado arrumar a casa“, lembrou o famoso.

“Não é fácil reconhecer fraquezas da masculinidade. É bom saber que tem uns amigos, no caminho, tentando mudar. Ser um homem mais vaidoso, delicado e empático não vai afetar nossa masculinidade. Quando você consegue fazer a coisa certa você vê que é legal quebrar paradigmas, preconceitos. Temos que nos modernizar“, garantiu ele.

Gente e o Daniel na casa do Babu. To só o meme da Nazaré confusa pic.twitter.com/kWiI4jnz3Z — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) August 31, 2020